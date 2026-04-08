GİRİŞİMCİLER SAHNEDE: KOSGEB DESTEK SÜRECİNDE JÜRİ DEĞERLENDİRMELERİ TAMAMLANDI









Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş’ın da yer aldığı jüri; Marmara Teknokent Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali Okur, KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Sayın İbrahim Ustaömeroğlu, GOSB Teknopark Genel Müdürü Sayın Murat Çemberci, Kocaeli ABİGEM Genel Müdürü Sayın Şenay Yıldız, KOSGEB Finansal Operasyonlar Müdürü Sayın Serdar Yer, Marmara Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Sayın Deniz Yayla, GTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Salih Zeki İmamoğlu ve GTÜ Öğretim Üyesi Sayın Hüseyin İnce’den oluştu.

Değerlendirme sürecinde girişimciler; iş fikirlerini jüri üyelerine sunarak projelerinin teknik ve ticari detaylarını aktardı. Yapılacak puanlama sonucunda sıralama belirlenecek ve destek almaya hak kazanan işletmeler ilan edilecek.





Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, yaptığı değerlendirmede; Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasında girişimcilerin yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli üretim yapmalarının kritik rol oynadığını vurgulayarak, bu süreçte girişimcilere sağlanan destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin; sürdürülebilir büyüme, küresel rekabet gücünün artırılması ve yeni nesil üretim modellerine geçiş açısından belirleyici olduğunu ifade eden Aslantaş, bu tür programların iş dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.



