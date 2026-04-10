Kocaeli'de nisan ayında kar sürprizi

Kent genelinde sabah saatlerinde güneşli olan hava, kısa süre içinde yerini soğuk ve bulutlu bir havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde aniden bastıran ve yaklaşık 10-15 dakika süren karla karışık yağmur ile kar yağışı da vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bahar mevsiminde hissedilen düşük hava sıcaklıkları dikkati çekerken, kentin yüksek kesimlerinden Kartepe'nin zirvesinde de zaman zaman kar yağışı etkili oldu.



"İzmir'de kışın bile nadir yağarken, burada nisanda yağması büyük sürpriz"



Kar sürpriziyle karşılaşan Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Bahar Kartal, okula gitmek için dışarı çıktığında aniden başlayan yağış karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Memleketi İzmir'de kış aylarında bile nadir kar gördüğünü anlatan Kartal, "Okula gitmek için dışarı çıktığımda bir anda yağmurla karışık kar yağmaya başladı. Hava çok soğuk. Nisan ayında bu soğukluk bize hiç normal gelmedi. Çok üşüyoruz, artık yaz gelmesini istiyorum. Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştık. Ben normalde İzmir'de yaşıyorum, üniversite için Kocaeli'ye geldim. İzmir'de kışın bile çok nadir kar yağarken, Kocaeli'de nisan ayında kar yağması benim için büyük bir sürpriz oldu. Hava bir anda güneşliyken karardı ve yağmurla birlikte kar yağmaya başladı. Yaklaşık 10-15 dakika sürdüğünü tahmin ediyorum. Sabaha derse giderken bu anı video olarak çektim, hatıra kalsın diye. Anneme de gönderdim. Derse giderken yaşadığımız zor şartları göstermek için kar yağarken video kaydettim" diye konuştu.





