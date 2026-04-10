Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı

Körfez Gençlerbirliği Yağlı Güreş Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. KBB Yağlı Güreş Antrenman Salonu’nda çalışmalarını sürdüren ve 13 sporcudan oluşan ekip, tecrübeli isimler yönetiminde antrenman yapıyor. Farklı boylarda genç pehlivanlardan kurulu Körfez ekibi, sezon boyunca katılacağı güreşlerde puan ve madalyalar toplayarak tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne çok sayıda sporcu ile katılmayı hedefliyor.





Körfez GB Güreş Koordinatörü Veysel Şirin yaptığı açıklamada, "Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak minder ve yağlı güreşlere önem veriyoruz. Yeni sporcuların yetişmesi için alt yapıyı güçlendirirken, mevcutların da tecrübe etmesi için özel çalışmalar yapıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımıza plan ve hedeflerimiz doğrultusunda kispetlerimizi giyerek başladık. 2026 hedefimiz, lig ve bölgesel güreşlerde madalya kazanmak ve ardından Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde çok sayıda sporcuyla kürsüye çıkmaktır" dedi.