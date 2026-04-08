Ney ile klasik müziğin senfonik dansı

Kurulduğu ilk günden bu yana klasik müzik severlerin beğenisini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Prof. Melih Kara ve Bilgin Canaz’ın solist olarak yer aldığı konser, klasik eserler ile neyin eşsiz tınılarını buluşturdu.





KARA VE CANAZ EŞLİK ETTİ



Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, insanın iç yolculuğuna en güzel seslerden biri olan neyi, klasik müziğin sevilen besteleriyle buluşturuldu. Ulusal ve uluslararası alanda önemli başarıları olan çello sanatçısı Prof. Melih Kara ile neyzen Bilgin Canaz başarılı performanslarıyla Oda Orkestrası’na eşlik etti.





YİNE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ



Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Dünyadan Klasikler” adlı konsere her zaman olduğu gibi vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konseri klasik müzik severlerle birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Kağıtspor Kulübü Başkanı İbrahim Ercin, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Darı ve eşi de izledi.





KONSER ÜNLÜ ESERLERLE BAŞLADI



Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’nın konseri¸ Gabriel Faure’nun Pavane’i ile başladı. Ardından sahneye neyzen Bilgin Canaz geldi. Canaz sahnede ilk olarak Fazıl Say’ın “Kumru” adlı baladını icra etti. İlk eserin ardından konuklara seslenen neyzen Bilgin Canaz, Büyükşehir Belediye Orkestrası ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirip, “Böylesine genç ve yetenekli bir orkestra ile çalışmak büyük keyif. Beni kendileriyle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.





CANAZ KENDİ BESTESİNİ SESLENDİRDİ





Canaz daha sonra kendi bestesi olan “Meleklerin Hüznü” adlı eserini çaldı. Neyin insan ruhuna işleyen namelerine nefesiyle daha da anlam katan Canaz, “Karahisar Kalesi” eserini de yine büyük bir başarı ile yorumladı.





ODA ORKESTRASI SEVİLEN VALSİ TAÇLANDIRDI





Oda Orkestrası konsere Handel’in Passacaglia’sı ile devam etti. Dimitri Shostakovich’in her dönem sevilerek dinlenen 2 numaralı valsini taçlandıran Oda Orkestrası klasik müzik severlerin alkışlarıyla karşılandı.





PROF KARA VE ODA ORKESTRASI UYUMU





Konserin son bölümünde ise sahneye çello sanatçısı Prof. Melih Kara geldi. Prof. Kara ilk olarak ünlü besteci Antonio Vivaldi’nin mi minör viyolonsel konçertosunu seslendirdi. Kara ayrıca, Carlos Gardel’in Por Una Cabeza’sını çello yorumuyla dinleyicileriyle buluşturdu. Prof. Kara son olarak Bach’ın viyolonsel için bestelediği süitinin birinci bölümünü de konuklar için yorumladı.





ŞEF ENGİN ŞEN VE HOCASINDAN DÜET





Gecenin en güzel anlarından biri ise aynı zamanda Çello Sanatçısı olan Oda Orkestrası şefi Engin Şen’in hocası Prof. Melih Kara ile birlikte çello çalması oldu. Şef Engin Şen, Kara ile birlikte Dmitri Shostakoviç’in Prelude’ünü çaldı. Eserin tamamlanmasıyla alkışlar salonu doldururken, Prof. Kara, Engin Şen’e sarılarak tebrik etti. Konuklardan gelen yoğun istek üzerine Oda Orkestrası, Prof. Melih Kara ve neyzen Bilgin Canaz bir kez daha “Karahisar Kalesi” adlı eseri çaldı.





YILDIZLI GECEYE GAME OF THRONES SÜRPRİZİ



Yıllarca unutulmayacak bir performansa imza atan Oda Orkestrası, yıldızlı geceyi seyircisi için yaptığı sürprizle noktaladı. Oda Orkestrası solistler ile birlikte “Game Of Thrones” dizisinin müziğini seslendirdi. Ney, çello ve oda orkestrasının muhteşem uyumu sevilen dizi müziğini adeta ölümsüzleştirdi. Konuklar, konserin sonunda beğenilerini her zaman olduğu gibi ayakta ve dakikalarca süren alkışlarıyla ortaya koydu.





BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR



Konuklara yönelik bir konuşması yapan Prof. Kara, “Böylesine güzel bir Oda Orkestrasını ve seyircisini bizlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyoruz. Bu akşam böyle bir seyirci ile birlikte olmak gerçekten bizim için gurur. Her birinize katılımınız için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası’nın başarısına dikkat çeken Prof. Kara, “Siz dinleyiciler sadece bu alanı görüyorsunuz. Ancak arkada önemli emek ve çaba var. En sonunda buradan gülerek ve bir daha gelmek isteğiyle ayrılmak varsa yapılan iş anlamını bulmuştur” dedi. Bu sözlere seyirci alkışlarıyla cevap verdi.





“MUHTEŞEM GECE İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”



Başkan Vekili Berna Abiş de sahneye gelerek sanatçılara ve seyirciye yönelik bir konuşma yaptı. Oda Orkestrası’nın her konserinde olduğu gibi bu konserde de başarısını ortaya koyduğunu ifade eden Abiş, “Oda Orkestramız her performansında olduğu gibi ayrı ve muhteşem bir tat bırakıyor. Şefimiz Engin Şen’e, Oda Orkestrası üyelerine ve bugün bizi onurlandıran konuk solistlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlere unutulmaz bir gece yaşattınız. Seyircimize ise ayrıca teşekkürlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

KONSER, KÜLTÜR SANAT İNSTAGRAM SAYFASINDA



