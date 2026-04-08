Sekapark’ta Skate Park yenilendi, parkur tam not aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin güvenli ve modern alanlarda spor yapabilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Skate Park” projelerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sekapak’ta bulunan Skate Park’ın bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Alan yeniden gençlerin kullanımına sunuldu.

08 Nisan 2026 Çarşamba 19:32

GENÇLER SOSYAL YAŞAMDA DAHA AKTİF

Kocaeli genelinde Başiskele, Çayırova, Derince, İzmit, Karamürsel, Gölcük ve Körfez ilçelerinde hizmet veren “Skate Parklar” ile alternatif spor alanlarının sayısını artıran Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını sağlıyor. Yapılan bakım ve yenileme çalışmalarıyla bu alanların kullanım ömrünü uzatan Büyükşehir aynı zamanda gençlere güvenli spor imkânı sunuyor.

GÜVENLİ VE MODERN ALANLAR

Özellikle kaykay, BMX ve scooter gibi ekstrem sporlarına ilgi duyan gençler için güvenli ve modern alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımlarla hem spor kültürünü yaygınlaştırmayı hem de gençlere sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyor.

PARKUR GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ ALANI SUNUYOR

Sekapark’taki Skate Park’ta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kayma modüllerindeki kaplama malzemeleri yenilenirken, ara derz açıklıkları macun ile kapatıldı. Yüzey dayanıklılığını artırmak amacıyla aşınma direnci yüksek son kat boya uygulaması yapılarak parkur daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Yapılan iyileştirmelerle birlikte parkur, hem profesyonel kullanıcılara hem de yeni başlayanlara daha uygun ve güvenli bir sürüş alanı sunuyor.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku