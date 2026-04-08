On Fidan Bir Can: Necati Uçar’dan Doğaya ve İnsanlığa Uzanan Örnek Seferberlik

Kendi karbon ayak izini silme amacıyla yola çıkan Uçar, bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında 1 milyonu aşkın fidanı toprakla buluşturdu.

Projenin en dikkat çeken ayaklarından biri, Kafkas Cephesi Harşit Zaferi şehitlerinin anısını yaşatmak üzere Giresun’da gerçekleştirildi. Hatay’dan yola çıkan ve 11 bin narenciye fidanı taşıyan tır, Tirebolu’da Harşit Çayı kenarında vatandaşlarla buluştu.

Projenin en dikkat çeken ayaklarından biri, Kafkas Cephesi Harşit Zaferi şehitlerinin anısını yaşatmak üzere Giresun’da gerçekleştirildi. Hatay’dan yola çıkan ve 11 bin narenciye fidanı taşıyan tır, Tirebolu’da Harşit Çayı kenarında vatandaşlarla buluştu.

Necati Uçar’ın “On Fidan Bir Can” sloganıyla başlattığı kampanya, fidan dağıtımını Kızılay’a kan bağışı şartına bağlayarak toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye taşıyor.

Necati Uçar’ın “On Fidan Bir Can” sloganıyla başlattığı kampanya, fidan dağıtımını Kızılay’a kan bağışı şartına bağlayarak toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye taşıyor.

Enver Türkmen’in organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte; portakal, limon ve mandalina fidanları şehitlerin aziz hatırası için dağıtıldı.

Enver Türkmen’in organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte; portakal, limon ve mandalina fidanları şehitlerin aziz hatırası için dağıtıldı.

İstanbul meydanlarında kan bağışlayanlara oyuncak ve döner ikramıyla devam eden bu iyilik hareketi, hem doğayı yeşillendiriyor hem de ihtiyaç sahiplerine can oluyor.