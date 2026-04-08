Yapılar yükseliyor, merkez şeklini alıyor

Sosyal sorumluluk bilinciyle önemli yatırımları hayata geçirerek Kocaeli’yi geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, her yaştan ve her kesime hitap edecek Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi’nde hızlı bir ilerleme kaydediyor. Merkez bünyesinde yer alacak birçok birimin yapıları gözle görülür bir şekilde yükselmeye başladı.





YOĞUN İMALAT KENDİNİ GÖSTERDİ





Eski İnterteks Fuar Alanı’nda inşasına hızla devam edilen Sosyal Yaşam Merkezi; kentin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına yön verecek. Her yaş grubundan insana hizmet edecek merkezde yoğun bir imalat süreci yürütülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında konservatuvar, girişimcilik, gastronomi dil akademisi ve nizamiye binalarının çelik montaj imalatları tamamlandı. Konservatuvar ve girişimcilik binalarının trapez döşeme imalatları ile konservatuvar binası plastik kör kalıp imalatlarını da yerine getiren yüklenici firma, projelendirilen 3 bin ton çeliğin 2 bin tonunun sahadaki montajını gerçekleştirdi.





YAPI ŞEKLİNİ ALMAYA BAŞLADI





Büyükşehir Belediyesi, birçok çalışmayı tamamlayarak yapıya şekil vermeye devam ediyor. Etap 3 kapsamında konferans salonu, dijital gençlik merkezi ve eğitim sınıflarının çelik montajı ile su deposu ve betonarme imalatları sürdürülüyor. Gastronomi binasında trapez döşeme ve OG hattı deplasesi devam ederken, girişimcilik ve gastronomi binalarında kör kalıp imalatları iş takvimine uygun şekilde ilerliyor. Kütüphane ve müzeyi bünyesinde barındıran etap 4’te ise çelik montaj çalışmalarına yakın zamanda başlanması planlanıyor.





ŞEHRİN YENİ YAŞAM MERKEZİ OLACAK





Yaklaşık 17 bin 390 m² kapalı alana sahip olacak merkez; konservatuar, dil akademisi, kütüphane, gastronomi atölyeleri, doğal yaşam müzesi, dijital yayın stüdyoları, girişimcilik ve sivil toplum merkezleri gibi birçok sosyal ve kültürel birimi bünyesinde barındıracak.





HER YAŞTAN VATANDAŞA HİZMET EDECEK





Proje tamamlandığında 7’den 70’e tüm Kocaelililerin faydalanabileceği modern bir kompleks ortaya çıkacak. 208 kişilik çok amaçlı salon, sinema-etkinlik salonu ve tanıtım merkezi yapının önemli bölümleri arasında yer alıyor.





