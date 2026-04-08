Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin:

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maça ilişkin, "Biz evimizde iyi bir oyunla Galatasaray'ı yenmiştik. İyi ayaklar değil, pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazandırır. Çıkacağız, taraftarlarımızla birlikte orada yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 12 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, geride kalan RAMS Başakşehir maçı ve Galatasaray mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Kadro bütçesi olarak da bizden 4 kat daha fazla"



Geçtiğimiz hafta sahalarında berabere kaldıkları Başakşehir mücadelesinde Ramazan ayının etkilerini hissettiklerini belirten Durul, "Başakşehir ile çok zorlu bir maç oynadık, milli aradan sonra. Tabii adaptasyon takımlar için kolay olmuyor ama Ramazan dolayısıyla bizim oyuncularımızın birçoğu oruçluydu. Bunun yansıması performanslarına da yansıdı tabii. Biz biliyorduk bundan kaynaklandığını ve Ramazan ayından sonra da daha iyi performans ortaya koyacağımızı bekliyorduk. Şükürler olsun 1 puan da olsa, tabii ki iyi, karşılıklı iyi mücadele oldu. Başakşehir de ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi, baktığınızda kadro bütçesi olarak da bizden 4 kat daha fazla, 75 milyona yakın bütçeleri var. Tabii ki iyi ayakları var, iyi mücadele ettiler ama biz de takım oyununu çok iyi oynuyoruz. Bizde de iyi ayaklar var, eksiklerimize rağmen galibiyeti kaçırdık diyebiliriz. Bazı pozisyonları harcadık, tabii onlara üzüldük ama aynı oyuncular bize goller attılar, takıma puan kazandırdılar. Futbolda bunlar olabiliyor. Her oyuncu bizim için kıymetli" ifadelerini kullandı.



"Çıkacaklar aslanlar gibi oynayacak"



Galatasaray karşılaşmasından umutlu olduklarını ve taraftarlarla birlikte deplasmandaki yerlerini alacaklarını aktaran Durul, şunları kaydetti:



"Önümüzde Galatasaray maçı var, daha sonra diğer maçlar var. Aynı futbolcularla oynayacağız yine. Bu yüzden bir puan da olsa en azından puanla kapatmış olduk geçtiğimiz haftayı. Önümüzdeki günlerde de Galatasaray ile maçımız var. Biz kendi evimizde biliyorsunuz iyi bir oyunla Galatasaray'ı yenmiştik. Yine çıkacağız 90 dakika, hep şunu söylüyorum; iyi ayaklar değil, pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazandırır. Çıkacağız, taraftarlarımızla birlikte orada yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz. Bu futbolcular yine çıkacak aslanlar gibi oynayacak, inşallah puan ve puanlarla birlikte dönmeyi umut ediyoruz."



"Onurlu duruşumuzu göstereceğiz"



Başkan Durul, Galatasaray müsabakası öncesi atmosferle ilgili de, "Atmosferler hep oluyor, bütün maçlarda yaşıyoruz. Bazı maçların atmosferi yüksek oluyor tabii ki. Ama biz Kocaelispor olarak her zaman çıkacağız, o onurlu duruşumuzu göstereceğiz. Biz gideceğiz, yerimizi alacağız ve oynayacağız. Tepki göstermeleri, hangi takım olursa olsun bizim kendi doğrularımızdan vazgeçirmeyecektir. Bu ülkede her şeyden önce bir adalet var, bir hukuk var, bir güvenlik var. Biz hangi saha olursa olsun gideceğiz, maçımızı oynayacağız ve döneceğiz" açıklamasını yaptı.



"Hakemin kararları bazen tansiyonu değiştirebiliyor"



Karşılaşmanın adil geçmesi temennisinde bulunan Durul, "Hiçbir takım yenilmek istemiyor. Her takım kazanmak istiyor. Biz de puan almak istiyoruz, onlar da istiyor. Hakemin kararları bazen tansiyonu değiştirebiliyor. Umarım adil bir maç olur, hakkaniyetli bir maç olur. Her iki taraf için de keyifli bir karşılaşma olur ve hak eden kazansın" diye konuştu.



''Selçuk İnan ligin en iyi hocalarından biri"



Teknik Direktör Selçuk İnan'ın performansından övgüyle bahseden Recep Durul, "Selçuk İnan bence bu ligin en iyi hocalarından bir tanesi. Biz çok memnunuz. İyi bir ekibiz, iyi bir aileyiz. Taraftar seviyor, biz seviyoruz. İstikrarı devam ettirmek adına sözleşmesini uzattık" cümlelerine yer verdi.