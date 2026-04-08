Üniversite öğrencilerinden yüreklere dokunan proje

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Avrupa Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hayata geçirdikleri "Küçük Dokunuşlar" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

08 Nisan 2026 Çarşamba 17:48

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KOSTÜ Avrupa Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, İlk ve Acil Yardım ile Ameliyathane Hizmetleri bölümlerinden bir araya gelen gönüllü öğrenciler, anlamlı bir iyilik hareketi başlattı. Öğr. Gör. Yasemin Akdemir mentörlüğünde yürütülen proje kapsamında, bağışçılardan toplanan kıyafet ve mutfak eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. 

Üniversite yönetimi ve paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından dijital platformlar ve afişlerle duyurusu yapılan kampanyaya kısa sürede yoğun ilgi gösterildi. Toplanan yardımlar, öğrenciler tarafından tek tek kontrol edilip ayrıştırılarak Başiskele'deki kampüs içerisinde oluşturulan özel alanda askılara yerleştirildi. 

Öğrenciler hafta içi her gün nöbet tutuyor 

"Askıda" konseptiyle hizmet veren alanda, 14 kişiden oluşan gönüllü öğrenci ekibi hafta içi her gün gruplar halinde nöbetleşe görev alıyor. İlk 5 haftası geride kalan ve toplam 12 hafta sürmesi planlanan projeyle, sadece eşya dağıtmak değil aynı zamanda toplumdaki paylaşma kültürünü yaşatarak farkındalık oluşturmak hedefleniyor. 

Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesinde Öğr. Gör. Yasemin Akdemir rehberliğinde, öğrenciler Recep Enes Yaykın, Yağmur Mengül, Ömer Faruk Karasu, Bengisu Şat, Fulya Bakıcı, Mehmet Efe Gündüz, Hacer Özmen, Zeynep Şahin, Birsel Dalkılıç, İlayda Kutlu, İrem Tarcan, Hazal Ateş, Serkan Yalçın ve Elif Özgül görev alıyor. Farklı sağlık bölümlerden bir araya gelen 14 kişilik öğrenci ekibi, projenin sürdürülebilirliği için hafta içi her gün kampüsteki stant başında mesai harcamaya devam ediyor. 


