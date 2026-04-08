EKU FREN’İN 65 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ İHRACAT ÖDÜLÜYLE TAÇLANDI

Türkiye'nin önde gelen otomotiv fren sistemi üreticilerinden biri olan EKU Fren, 1962 yılından bu yana kalite ve müşteri odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Karabük’te Türkiye’nin ilk fren kampanası üreticisi olarak başlayan EKU, günümüzde ürünlerini dünya pazarına ihraç ederek ülkemiz adına küresel bir temsil sağlıyor.

EKU FREN'İN 65 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ İHRACAT ÖDÜLÜYLE TAÇLANDI

08 Nisan 2026 Çarşamba 17:41

EKU Fren ve Döküm Sanayi A.Ş, Tam 65 yıldır dünyanın dört bir yanından müşterilerine en iyi ürün ve hizmeti sunuyor. Geniş ürün portföyünün yanı sıra müşteri ilişkilerindeki profesyonelliğiyle de öne çıkan EKU, özgün ve nitelikli marka imajıyla birlikte küresel pazarda büyük rol oynamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Avrupa’nın en büyük dökümhanelerinden birine sahip üretim altyapısıyla faaliyet gösteren ve yıllık 350.000 ton ergitme kapasitesine sahip olan şirket; döküm, talaşlı imalat, boyama ve ambalajlama süreçlerini entegre bir üretim sistemi içerisinde yürüterek, hızlı büyüme ivmesini 2026 yılında da sürdürmeye devam ediyor.

EKU Fren’in Küresel Başarısına “İhracatın Liderleri” Ödülü

Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin küresel gücü EKU Fren, sergilediği üstün ihracat performansı ile Ticaret Bakanlığı tarafından “İhracat Liderleri” ödülüne layık görülerek, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından, EKU Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Genel Müdür Doğukan Dudaroğlu’na takdim edildi.

EKU Fren Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu, Gebze Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“Bu ödül, EKU’nun üretim gücünün ve global pazarlardaki rekabetçi konumunun önemli bir göstergesidir. Bugün ulaştığımız kapasite ve kalite standartları, bizi küresel arenada en çok tercih edilen markalar arasına yerleştirdi. Yatırımlarımızı artırarak büyümeye devam ederken, odağımız her zaman en yüksek kaliteyi en verimli süreçlerle sunmak olacak. Teknoloji yatırımlarımız ve sürdürülebilir üretim yaklaşımımızla uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Geleceğe İz Bırakan Üretim: Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm

EKU Fren, üretim stratejisinin merkezine sadece verimliliği değil, "yaşanabilir bir dünya" sorumluluğunu koyuyor. Yüksek otomasyon ve robotik sistemlerle insan hatasını minimize eden şirket, bu teknolojik gücünü kapsamlı bir yeşil dönüşüm hamlesiyle taçlandırıyor. Karbon ayak izini azaltmaya yönelik stratejik yatırımlarıyla otomotiv sanayisinde sürdürülebilirliğin öncüsü olan EKU, enerji verimliliği projeleri ve çevre dostu üretim sistemleriyle ekosistemi koruma sözünü tutmaya devam ediyor. Sadece üretim bantlarında değil, toplumsal fayda odağında da hareket eden EKU Fren, sosyal sorumluluk projelerini kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.


