EKU FREN’İN 65 YILLIK BAŞARI HİKAYESİ İHRACAT ÖDÜLÜYLE TAÇLANDI

EKU Fren’in Küresel Başarısına “İhracatın Liderleri” Ödülü
Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin küresel gücü EKU Fren, sergilediği üstün ihracat performansı ile Ticaret Bakanlığı tarafından “İhracat Liderleri” ödülüne layık görülerek, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından, EKU Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Genel Müdür Doğukan Dudaroğlu’na takdim edildi.
EKU Fren Genel Müdürü Doğukan Dudaroğlu, Gebze Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
“Bu ödül, EKU’nun üretim gücünün ve global pazarlardaki rekabetçi konumunun önemli bir göstergesidir. Bugün ulaştığımız kapasite ve kalite standartları, bizi küresel arenada en çok tercih edilen markalar arasına yerleştirdi. Yatırımlarımızı artırarak büyümeye devam ederken, odağımız her zaman en yüksek kaliteyi en verimli süreçlerle sunmak olacak. Teknoloji yatırımlarımız ve sürdürülebilir üretim yaklaşımımızla uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.”
Geleceğe İz Bırakan Üretim: Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm
EKU Fren, üretim stratejisinin merkezine sadece verimliliği değil, "yaşanabilir bir dünya" sorumluluğunu koyuyor. Yüksek otomasyon ve robotik sistemlerle insan hatasını minimize eden şirket, bu teknolojik gücünü kapsamlı bir yeşil dönüşüm hamlesiyle taçlandırıyor. Karbon ayak izini azaltmaya yönelik stratejik yatırımlarıyla otomotiv sanayisinde sürdürülebilirliğin öncüsü olan EKU, enerji verimliliği projeleri ve çevre dostu üretim sistemleriyle ekosistemi koruma sözünü tutmaya devam ediyor. Sadece üretim bantlarında değil, toplumsal fayda odağında da hareket eden EKU Fren, sosyal sorumluluk projelerini kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor.