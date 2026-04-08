KÜLTÜR VE SANAT:
KO-MEK sergileri Kartepe ile başladı

Başkan Büyükakın açılışı gerçekleştirdi.

KO-MEK sergileri Kartepe ile başladı

08 Nisan 2026 Çarşamba 20:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Halk Üniversitesi’ KO-MEK, yıl sonu sergilerinin ilkini Kartepe’de açtı. Kurdeleyi kursiyer ve çocuklarla birlikte kesen Başkan Büyükakın, “Bizim işimiz gücümüz hizmet” diyerek, milletin emanetini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

KATILIM YOĞUN, HEYECAN YÜKSEKTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Üniversitesi’ne dönüşen sosyal projesi KO-MEK, 2025–2026 eğitim öğretim yılı ilçe sergilerine güçlü bir mesajla başlangıç yaptı. “Biz Birlikte Türkiye’yiz” sloganı ile hazırlanan sergiler, Kartepe ile kapılarını açtı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emeğin el becerisi ile birleştiği sergide, kursiyerlerin bir yıl boyunca hazırladığı eserler büyük takdir topladı.

“BİZİM İŞİMİZ GÜCÜMÜZ ÇALIŞMAK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Başkan Büyükakın, Kartepe’nin her geçen gün geliştiğine dikkat çekti. “Bizim işimiz gücümüz çalışmak” diyen Başkan Büyükakın, vatandaşların kendilerine emanet ettiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için durmadan çalıştıklarını vurguladı. KO-MEK kurslarının da artarak devam ettiğini belirten Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir bünyesinde hayata geçirilen projelerle vatandaşlara birçok alanda hizmet sunduklarını ifade etti.



“BİZ BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ”

Başkan Büyükakın konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Geleceğin dünyasında ülkemiz çok daha güçlü ve büyük olacak. Biz birlikte Türkiye’yiz; bizim horonumuz da bir, halayımız da birdir. Bizi biz yapan renklerimiz ve çeşitliliğimizdir. Biz birlikte olursak bizi kimse yıkamaz, parçalayamaz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın, “Sizlere daha güçlü bir yaşam sunabilmek için çalışıyoruz. Bizlere hakkınızı helal edin” diyerek sözlerini tamamladı.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Kursiyerler adına 56 yaşındaki Seval Arıcı konuştu. KO-MEK Acısu Kurs Merkezi’nde örgü kursuna katılan Arıcı bu kursların özellikle kadınlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Arıcı, “Kursta sadece eğitim görmüyoruz. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Bu bizim için çok değerli. Başkanımıza, arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi. Mustafa Kocaman da kendisini en çok heyecanlandıran programın KO-MEK yıl sonu sergisi olduğunu vurguladı.

KO-MEK BOHÇASI GELENEĞİ SÜRDÜ

Konuşmalardan sonra geleneksel KO-MEK bohçası yakında düğünü olacak nişanlı bir kursiyere hediye edildi. Başkan Büyükakın, serginin açılış kurdelesini kursiyerler ve çocuklar ile birlikte kesti. Açılışın ardından tüm stantları gezerek, el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Başkan Büyükakın kültürümüzü sanatla buluşturup geleceğe taşıyan tüm usta öğretici ve kursiyerleri yürekten kutladığını belirtti.

BU SERGİDE HERŞEY VAR

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 9 Nisan Perşembe akşamına kadar gezilebilecek sergide; giyimden nakışa, el sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok farklı alanda hazırlanan çalışmalar yer alırken, her bir eser “Biz Birlikte Türkiye’yiz” anlayışının somut bir yansıması oldu. Kursiyerlerin özveriyle ortaya koyduğu ürünler, sadece estetik açıdan değil, taşıdığı anlamla da ziyaretçilerden tam not aldı. Farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu zenginlik, sergi alanında adeta bir kültür şölenine dönüştü.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Sanat Fabrikası’nda Yeni Dönem: Hem Sahne Açılıyor Hem Prömiyer Yapılıyor! Kocaeli Sanat Fabrikası’nda Yeni Dönem: Hem Sahne...
Engin Benli, Gonca’ya hayran kaldı Engin Benli, Gonca’ya hayran kaldı
Şehir Tiyatroları’nın gözde oyunu büyülemeye devam ediyor Şehir Tiyatroları’nın gözde oyunu büyülemeye...
Kanseri yendi, kendi hayatını yazıp oynadı Kanseri yendi, kendi hayatını yazıp oynadı
Kartepeli Minik Ressamlardan Görkemli Sergi Kartepeli Minik Ressamlardan Görkemli Sergi
Ney ile klasik müziğin senfonik dansı Ney ile klasik müziğin senfonik dansı
Kocaeli Sanat Fabrikası’nda Yeni Dönem: Hem...
Kentin sanat hayatına yıllardır gezici tiyatro faaliyetleriyle renk katan Kocaeli Sanat Fabrikası (KSF), kabuk...

Haberi Oku