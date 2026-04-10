Şampiyonluk gururu paylaşıldı
Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda birinci olan Ahmet Kerem Yıldırım, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya gelerek mutluluğunu paylaştı.
Başarılı sporcuyu makamında ağırlayan Başkan Yasin Özlü, elde ettiği başarıdan dolayı Ahmet Kerem Yıldırım'ı tebrik ederek, her zaman yanında olduğunu vurguladı. Özlü, Başiskele'den çıkan başarılı sporcuların artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.