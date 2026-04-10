Şampiyonluk gururu paylaşıldı

Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda birinci olan Ahmet Kerem Yıldırım, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile bir araya gelerek mutluluğunu paylaştı.

Şampiyonluk gururu paylaşıldı

10 Nisan 2026 Cuma 13:48

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Gençler 1. Etabı'nda üstün performans sergileyen başarılı sporcu Ahmet Kerem Yıldırım, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu başarılı oyunuyla dikkat çeken Yıldırım, Başiskele'ye büyük gurur yaşattı. 

Başarılı sporcuyu makamında ağırlayan Başkan Yasin Özlü, elde ettiği başarıdan dolayı Ahmet Kerem Yıldırım'ı tebrik ederek, her zaman yanında olduğunu vurguladı. Özlü, Başiskele'den çıkan başarılı sporcuların artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, spora ve sporcuya desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. 
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı başladı
Çayırova’ya atletizmde 2 madalya geldi Çayırova’ya atletizmde 2 madalya geldi
Kocaelispor, Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın sözleşmelerini uzattı Kocaelispor, Samet Yalçın ve Muharrem Cinan'ın...
Çayırova Belediyesi, Finalspor’u yendi liderliğini sürdürdü Çayırova Belediyesi, Finalspor’u yendi liderliğini...
Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: Recep Durul'dan Galatasaray maçına ilişkin: "Çıkacaklar,...
Kocaelispor'da Galatasaray mesaisi başladı Kocaelispor'da Galatasaray mesaisi başladı
banner376

banner375

banner377

banner981

Kispetler giyildi, sezon hazırlıkları hızlı...
Körfez Gençlerbirliği Yağlı Güreş Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 13 sporcudan oluşan...

Haberi Oku