Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
D-100'de kazaya karışan tır makaslayarak karşı şeride geçti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkarak makaslayan tır, bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. İki otomobilin daha karıştığı kaza sebebiyle D-100 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
