D-100'de kazaya karışan tır makaslayarak karşı şeride geçti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkarak makaslayan tır, bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. İki otomobilin daha karıştığı kaza sebebiyle D-100 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

D-100'de kazaya karışan tır makaslayarak karşı şeride geçti

10 Nisan 2026 Cuma 19:43

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Derince alt geçit girişi mevkisinde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle makaslayan tır karşı şeride geçti. Bu sırada sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.  

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. 


