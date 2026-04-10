D-100'de kazaya karışan tır makaslayarak karşı şeride geçti

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Derince alt geçit girişi mevkisinde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle makaslayan tır karşı şeride geçti. Bu sırada sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil de kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı.





Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.





