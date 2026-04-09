Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı

Valiliğimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Körfez Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Gebze Güzeller OSB, Kocaeli Üniversitesi KAGEM destekleriyle Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Dijital Dönüşümde Teknik ve Sosyal Yetkinlikler’ temalı 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayı, Vali İlhami Aktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

09 Nisan 2026 Perşembe 14:17

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra AK PARTİ Giresun Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, paydaşlar, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştay Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali İlhami Aktaş ve AK PARTİ Giresun Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas’ın açılış konuşmaları ile devam etti.

Gerçekleştirilen hitaplar sonrası Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından AK PARTİ Giresun Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas’a teşekkür belgesi takdim edildi.

8 masa ve 85 sektör profesyoneli ile yürütülen ‘Dijital Dönüşümde Teknik ve Sosyal Yetkinlikler’ temalı 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayının ilimiz açısından önemine değinen Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve çalıştayda emeği geçen sektör paydaşlarına ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Çalıştayda daha sonra; sürdürülebilir modeller ile bilim ve teknoloji yolunda ilerleme, yıl boyu gerçekleşecek meslek eğitimler, dijital dönüşüm ile istihdamın nasıl sağlanması gerektiği konusunda yapılması gerekenler ve yapılan projeler değerlendirildi.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası...
