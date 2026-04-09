Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra AK PARTİ Giresun Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, paydaşlar, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştay Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali İlhami Aktaş ve AK PARTİ Giresun Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas’ın açılış konuşmaları ile devam etti.
Gerçekleştirilen hitaplar sonrası Vali İlhami Aktaş ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından AK PARTİ Giresun Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Nazım Elmas’a teşekkür belgesi takdim edildi.
8 masa ve 85 sektör profesyoneli ile yürütülen ‘Dijital Dönüşümde Teknik ve Sosyal Yetkinlikler’ temalı 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayının ilimiz açısından önemine değinen Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve çalıştayda emeği geçen sektör paydaşlarına ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Çalıştayda daha sonra; sürdürülebilir modeller ile bilim ve teknoloji yolunda ilerleme, yıl boyu gerçekleşecek meslek eğitimler, dijital dönüşüm ile istihdamın nasıl sağlanması gerektiği konusunda yapılması gerekenler ve yapılan projeler değerlendirildi.