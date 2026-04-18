Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde asfalt işlemi tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan İzmit Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde üstyapı çalışmalarını da tamamlıyor. Ekipler, binder asfalt serimi sonrası son kat aşınma tabakası serim çalışmalarını yerine getirdi. Önümüzdeki günlerde yol çizgi çalışmalarının tamamlanmasıyla cadde şık ve güvenli haliyle hizmete girecek.

18 Nisan 2026 Cumartesi 10:03

BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞEHİT ADINA PARK VE ANIT

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde alt ve üstyapısı çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir şimdi de, 1994 yılında Şırnak’ta şehit düşen Piyade Er Ergün Köncü’nün adını yaşatacak park ve anıt inşa ediyor. Hayata geçirilecek park ve anıt çalışmasıyla şehidimizin hatırası gelecek nesillere aktarılacak. Park ve anıt ile Şehit Ergün Köncü’nün adı yaşatılırken, vatandaşlar da şehidimizin hatırasını anabileceği anlamlı bir alana sahip olmuş olacak. Yol ve Bakım Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan park ve anıt ile Şehit Ergün Köncü’nün adı, yaşadığı şehirde kalıcı bir eserle gelecek nesillere aktarılmış olacak.

ALTYAPI VE ENERJİ SİSTEMLERİ YENİLENDİ

Estetik bir görünüme kavuşan 850 metre uzunluğundaki Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde 5 bin ton asfalt serimi yapıldı. Cadde üzerinde bulunan beton aydınlatma direkleri kaldırılırken, elektrik hatları yer altına alındı. Caddede 37 dekoratif aydınlatma direğinin montajı gerçekleştirildi.

Enerji verimliliğini artırmak, yüksek gerilim hattını düşük gerilime dönüştürecek modüler hücreli transformatör binası inşa edildi. Kullanım ömrünü tamamlayan trafo ve orta gerilim hücreleri de elektrik enerjisi sağlayan 1600kVA kapasiteli yeni trafo binası ile yenilendi.

YAYA VE İLETİŞİM ALTYAPISI GÜÇLENDİ

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İSU’nun altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede hummalı bir üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi. Cadde, yenilenen altyapısı ve modern üstyapısıyla daha güvenli, estetik ve konforlu bir hale geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. 40 metreküp betonarme duvar örülerek yaya kaldırımları genişletildi ve yaya güvenliği sağlandı. Ayrıca 2 bin metre fiber optik altyapı döşenerek iletişim altyapısı güçlendirildi.

