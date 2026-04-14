Doğal gaz kokusunun ardından kabusu yaşadılar: Film sahnesi gibi

Dün, Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'ta bulunan güzellik merkezindeki binanın doğal gaz servis kutusundan çıkan yoğun koku sonrasında yangın çıkmış ve büyük korku yaşanmıştı. Bu olay sonrasında bölgenin gazı kesilirken, gece saatlerinde tekrar hizmet verilmeye başlandı. Bugün saat 09.00 sıralarında ise olayın meydana geldiği yerden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ndeki Hisar İş Merkezi'nde gaz kaçağı meydana geldi. Gaz kokusunu fark eden bina sakinleri İZGAZ ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Ekipler, binada 3 ayrı noktada gaz kaçağı olduğunu söyleyerek, servis kutusunu mühürleyip gaz akışını kesti. Ekipler, problemin kendilerinden kaynaklanmadığını söyleyerek sorunun özel bir firma aracılığı ile çözülmesini önerdi.



"Danışanlarımız ve içerideki personellerimiz oldukça korktu"



Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan güzellik merkezi çalışanı Duygu Tabak, "Dün saat 17.00 sıralarında hafif bir gaz kokusu vardı. Dışarı çıktığımızda alevleri gördük ve patlama yaşanmaması adına içerideki yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptım. Daha sonra danışanlarımızın hepsini aşağı indirmek zorunda kaldık. Elektrik kablolarında hışırtı çıkmaya başladı, onları da ben söndürdüm. Sonrasında itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale ettiler. Havada çok fazla gaz kokusu vardı. İnsanlar etkilenmesin diye herkesi uzaklaştırmak istedik. Danışanlarımız ve içerideki personellerimiz oldukça korktu" diye konuştu.



"Binada doğal gaz kullanmıyoruz"



Bina önünde duran bir aracın da yangında hasar aldığını söyleyen Tabak, "İZGAZ ekipleri geldi ve müdahale ettiler. Ancak binada çok fazla gaz kokusu vardı. Tahliye ettik, merdiven boşluklarını ve balkon camlarının hepsini açmak zorunda kaldık. Kapımızın camı da yangın sebebiyle patladı, binada maddi hasar oluştu. İZGAZ, yangının neyden çıktığına ilişkin henüz hiçbir açıklama yapmadı. Tutanakları göndereceklerini söylediler. Doğal gaz servis kutusunu İZGAZ değiştirdi. Binamızda normal şartlarda doğal gaz bulunmuyor. Bu nedenle olayın neden kaynaklandığını biz de bilmiyoruz. Eğer doğal gaz açık olsaydı, herhangi bir hasardan ya da farklı bir durumdan kaynaklanmış olabilir diye düşünüyoruz ancak şu an net bir bilgimiz yok. İçeride kullanılan herhangi bir doğal gaz sistemi de yok. Sadece kapıda vardı, o da kapalı bir şekilde duruyordu" şeklinde konuştu.



"Bizim binadaki gaz kaçağının dünkü patlamadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz"



Hisar İş Merkezi yöneticisi Lütfü Kanpara ise "Dün arka mahallemizde küçük bir patlama oldu. O olayın ardından mahallemizde doğal gaz kesildi. Sonrasında dün gece İZGAZ'ın gaz verdiği söylendi ancak sabah saatlerinde binamızda yoğun bir gaz kaçağı oluştu. İhbar üzerine İZGAZ ekipleri geldi ve gazımızı kesti. Binada üç farklı noktada kaçak tespit edilmiş. Bizim binadaki gaz kaçağının dünkü patlamadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz çünkü öncesinde hiçbir gaz kokusu yoktu. Bugün sabah uyandığımızda yoğun bir gaz kokusu vardı" ifadelerini kullandı.



"İZGAZ'dan gelen ekipler 'Bizimle ilgili bir durum yok' deyip gazı keserek ayrıldı"



İZGAZ'ın gazı kesip sorumluluk almadığını söyleyen Kanpara, "Şu an bunları yaptırmak için uğraşıyoruz. Bu nedenle bugün birkaç özel firmadan teklif alıyoruz. Ancak maliyet oldukça yüksek. İç tesisat olduğu için özel bir firmaya yaptırmamız gerektiği söylendi. Bir firmadan 32 bin lira teklif verildi. En kısa sürede sorunu çözmeye çalışıyoruz. İZGAZ'dan gelen ekipler 'Bizimle ilgili bir durum yok' deyip gazı keserek ayrıldı. Başka bir açıklama da yapılmadı" dedi.

