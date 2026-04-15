Başiskele'de kurban satış alanları denetleniyor

Başiskele Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Doğantepe Mahallesi'nde hizmete sunduğu hayvan pazarında güvenli alışveriş için hijyen önlemlerini artırdı.

Başiskele'de kurban satış alanları denetleniyor

15 Nisan 2026 Çarşamba 16:33

Vatandaşların kurbanlık ihtiyaçlarını güvenli ve sağlıklı ortamda karşılayabilmesi amacıyla Doğantepe Mahallesi 16. Sokak'ta tahsis edilen alanda satışlar sürüyor. Hem satıcıların hem de alıcıların sorunsuz bir bayram alışverişi geçirebilmesi için pazar alanında gerekli hijyen ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. 

Başiskele Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri, alanın genel düzenini korumak, çevre sağlığını güvence altına almak ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


