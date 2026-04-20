banner1301
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın: “Kocaeli’yi sporun başkenti yaptık”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, hayata geçirdikleri projelerle Kocaeli’yi sporun başkenti yaptıklarını vurguladı. Büyükakın, “Spor yatırımları, geleceğin sporcularını yetiştirmede önemli bir rol üstleniyor” dedi.

20 Nisan 2026 Pazartesi 16:04

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın son iki yılda hayata geçirilen çalışmaları kamuoyuyla paylaştı. Altyapıdan ulaşıma, kentsel dönüşümden üstyapı yatırımlarına kadar birçok alanda değerlendirmelerde bulunan Büyükakın, spor yatırımlarının Kocaeli’nin geleceğin sporcularını yetiştirmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:


“KOCAELİSPOR YENİ TESİSİNE GEÇİYOR”

Kocaelispor Tesisleri, Körfez Sevindikli’deki 74.500 metrekarelik alanda inşa ediliyor. 7 antrenman sahası, 1300 kişilik tribün ve kamp tesisleri ile profesyonel futbol takımı kullanımına uygun sosyal donatılar bulunuyor. Kocaelispor’un Körfez Brunga Tesisleri’ndeki misafirliği bitiyor ve Sevindikli tarafına gidiyor.

“VİNSAN’DA SPOR KÖYÜ KURDUK”

Vinsan’da altyapıya destek olacak bir tesis kazandırdık. Burada spor köy olacak şekilde ilerliyoruz. Burası 3.500 metrekare alanda; sentetik çim saha, ek tribün, antrenman sahası, fitness salonu, soyunma odalarından oluşuyor. İlimize 4 tane sporcu gençlik eğitim merkezi oluşturduk. Burada hem spor eğitimleri yapılıyor hem spor kulüpleri burayı yönetim ofisi olarak kullanıyor. Hem de çocuklar, bilgi evleri ve akademi lisenin programlarına burada katılıyorlar.

“SPOR ADINA YOK YOK”

İzmit Tenis Spor Tesisi ile bu spora ilgi duyanlar için de bir tesis yapmış olduk. 11.305 metrekare alanda kurulan bu merkezde 14 kort bulunuyor. 2.129 metrekare alanda; Su Sporları Merkezinde yelken, kayık ve kürek sporları yapılacak. Başiskele’ye bir su sporları eğitim merkezi kazandırdık. Darıca’ya da yapacağız. Bu şehir spor şehri olacak diye sürekli söylüyoruz. 36 noktada futbol sahaları var. 6 kaykay pistimiz var. Ücretsiz spor okulları devam ediyor. Kağıtspor zaten harikalar yaratıyor.

“36 SEMT FUTBOL SAHASI YAPTIK”

İlçelerdeki spor yatırımları da hız kesmedi. Bunlardan bazıları Körfez Kapalı Spor Salonu, Körfez Çamlıtepe Spor Kompleksi, Gölcük Spor Kompleksi. 36 adet semt futbol sahası, 6 adet kaykay pisti, 108 noktada ücretsiz spor okulunda 105 bin 236 öğrenci hizmet alıyor. 119 amatör spor kulübüne nakdi destek yapıyoruz. Kağıtspor’da 48 branşta 8.137 sporcu bulunuyor.” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

