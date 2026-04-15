ASAYİŞ:
Beton perdah makinesinin çarptığı işçi ağır yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatta beton perdah makinesinin çarpması sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

15 Nisan 2026 Çarşamba 18:09

Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan inşaatın 2. katında zemin düzleştirme çalışması yapıldığı sırada, iddiaya göre bir çalışanın kullandığı beton perdah makinesi kontrolden çıkarak elinden kaydı. Makine, bu sırada aynı alanda bulunan R.B. adlı işçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle R.B. ağır yaralanırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın 2. katında bulunduğu için sedyeyle merdivenlerden indirilmesi riskli görülen yaralı işçi için itfaiye ekipleri devreye girdi. R.B., itfaiyenin merdivenli aracı yardımıyla güvenli şekilde aşağıya indirildi. 

Sağlık ekiplerine teslim edilen ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 

R.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 


banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Çatı katında yangın paniği Çatı katında yangın paniği
Trafikte tehlikeli şov pahalıya patladı: 175 bin TL ceza kesildi Trafikte tehlikeli şov pahalıya patladı: 175 bin...
Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atan anne 19 yıl sonra hakim karşısında Doğurduğu bebeğini çöp konteynerine atan anne...
Körfez’de trafo yangını paniğe neden oldu Körfez’de trafo yangını paniğe neden oldu
Doğal gaz kokusunun ardından kabusu yaşadılar: Film sahnesi gibi Doğal gaz kokusunun ardından kabusu yaşadılar:...
Direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücü, kaldırımdaki yayalara çarptı Direksiyon başında uyuduğu öne sürülen sürücü,...
banner376

banner375

banner377

banner981

Çatı katında yangın paniği
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haberi Oku