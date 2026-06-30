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Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunalı’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Açıklamada, "Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı’ya emekleri...

Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı

30 Haziran 2026 Salı 14:29

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tunalı’nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi. Açıklamada, "Kutsal formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı’ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut" ifadelerine yer verildi.
Mesut Can Tunalı, geride kalan 2025-2026 sezonunda Serikspor forması giymişti.

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