Başkan Büyükakın’dan Kabotaj Bayramı mesajı

Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün, kendi sularımızda kendi kaderimizi tayin edişimizin, Mavi Vatan’a vurduğumuz asırlık hürriyet mührünün tam 100. yılı! Bir asırlık bu büyük miras, bize o

mavi derinlikleri yarının teknolojisiyle, bilimiyle ve sarsılmaz bir vizyonla yeniden fethetmeyi emrediyor.

Yüz yıl önce kendi limanlarına yabancı olan bir milletten; bugün akıllı limanları, yapay zekâ destekli lojistik ağları ve yeşil enerji dönüşümüyle dünya denizciliğine yön veren bir Türkiye’ye ulaştık. Dün kendi sularında

pasaportla gezen bir milletten; bugün kendi mühendisliğiyle ürettiği insansız deniz araçlarıyla, derin maviye mühür vuran bir Türkiye’ye yürüyoruz. Bizim rotamız, geçmişin mirasını geleceğin teknolojisiyle taçlandırmaktır.

İlk Osmanlı Amirali, ilk Osmanlı tersanesinin kurucusu, isminin de Karamürsel ilçemize verildiği Karamürsel Alp’in ruhunu günümüzde de yaşatmalıyız. Başarılarını, hedeflerini iyi analiz etmeliyiz. Hiçbir şeyin hayal

olmadığını, bu gücün aziz milletimizin ruhunda sürekli yaşadığını, ilklerin sahibi olduğumuzu gelecek nesillerimize göstermeliyiz. Toplumsal hafızamızı, geçmişi doğru okuyarak sürekli diri tutmalıyız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün denizciliği bir ‘büyük ülkü’ olarak işaret ettiği o vizyoner ışıkla, gelecek nesillere bırakacağımız temiz, yaşayan ve üreten bir miras olarak görüyoruz.

Bu anlamlı günde, denizlerimizi bize özgür kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm deniz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum. Rotasını bilime, teknolojiye ve geleceğe çevirmiş tüm denizcilerimizin, tersane

emekçilerimizin ve Kocaeli halkının 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum.”