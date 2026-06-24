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KÜLTÜR VE SANAT:
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Büyükşehir ile büyüyen yetenekler sahnede parladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın başarısı; yeteneği disiplin, duygu ve eğitimle bütünleştirmesinde yatıyor. Yılsonu gösterileri ise bu başarının en somut göstergesi olmaya devam ediyor.

Büyükşehir ile büyüyen yetenekler sahnede parladı

24 Haziran 2026 Çarşamba 09:39

 1 YILLIK EMEK SAHNEYE TAŞINDI

Geçtiğimiz hafta büyük bir heyecanla sürdürülen yılsonu gösterilerinde, Gebze ve İzmit konservatuvarlarının müzik bölümlerinde eğitim alan öğrenciler sahne aldı. Bağlama, keman, piyano ve Karadeniz kemençesi branşlarında eğitim gören öğrenciler, yıl boyunca edindikleri birikimi izleyicilerle buluşturdu.

 

EĞİTİMDE KALİTE FARKI KENDİNİ GÖSTERDİ

Sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan öğrenciler, Büyükşehir Konservatuvarı’nda verilen eğitimin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yeteneği disiplin, duygu ve eğitimle harmanlayan konservatuvar, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.

 

GEBZE’DE BAĞLAMA, KEMAN VE PİYANO BÖLÜMLERİ

Gebze Konservatuvarı’nın Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeki; Bağlama, Keman ve Piyano Bölümü’nün gösterisine öğrenci velileri ve eğitmenler katıldı. Bölüm öğrencileri tek tek sahneye gelerek solo performanslarını sergiledi. Eserlere olan hâkimiyetleri ile dikkat çeken öğrenciler aldıkları alkışlarla takdir topladı.

 

BAĞLAMANIN TINISI K.KEMENÇE İLE BULUŞTU

İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda ise Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın bağlama ve Karadeniz kemençe bölüm öğrencileri sahne aldı. Veliler ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleşen yılsonu gösterisinde; bağlamanın tınısı, Karadeniz kemençesinin coşkusu ile buluştu.

 

SAHNE KENARINDAN ÖĞRENCİSİNİ İZLEYEN EĞİTMEN

Yıl boyunca emekle hazırladıkları eserleri seslendiren öğrencilerin heyecanına eğitmenleri de ortak oldu. Sahne kenarından performansları izleyen eğitmenler öğrencilerinin başarısını ilk kutlayanlar arasında yer aldı. Gebze’de olduğu gibi İzmit’te de; eğitmenler Mert Koçak ve Emir Akar, bağlamalarıyla bu özel güne renk kattı.

 

HEM ÇALDILAR HEM SÖYLEDİLER

Gebze ve İzmit’te gerçekleştirilen yılsonu gösterilerinde bağlama öğrencileri, performanslarına sözleriyle de eşlik etti. Sazlarıyla birlikte türküler seslendiren öğrenciler, sahnede hem çalıp hem söyleyerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Duygulu ve etkileyici performanslar, konuklardan uzun süre alkış aldı.

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