Tramvay hattına düşen dal seferleri aksattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çınar ağacından kopan dalın tramvay hattına düşmesiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Olay, gece saatlerinde Doğu Kışla Tramvay Durağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan çınar ağacının büyük dalı henüz bilinmeyen nedenle koptu. Dalın bir bölümü tramvayın enerji...

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çınar ağacından kopan dalın tramvay hattına düşmesiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, gece saatlerinde Doğu Kışla Tramvay Durağı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bulunan çınar ağacının büyük dalı henüz bilinmeyen nedenle koptu. Dalın bir bölümü tramvayın enerji tellerine takılırken, diğer kısmı yola düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu ulaşıma kapattı. Belediye ekiplerinin dalı kaldırmasının ardından, zarar gören tramvay enerji hattının onarılması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan olay nedeniyle tramvay ulaşımında geçici aksama meydana geldi.