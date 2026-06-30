Büyükakın: “7 yılda amatör spora 425 milyon lirayı aşan destekte bulunduk”

Başkan Büyükakın, Amatör Spor Kalkınma Hamlesi ile 7 yılda amatör sporlara büyük

destek verdiklerini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİR DAİMA AMATÖRÜN YANINDA

Kocaeli’de sporcu eğitim merkezleri başta olmak üzere toplam 55 tesis ile hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporun her branşını destekliyor. ‘Sporun Başkenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda çalışmalarına

devam eden Büyükşehir, aktif lisanslı sporcusu bulunan ve faaliyetlerine devam eden kulüplere ayni ve nakdi yardımlarını sürdürerek amatör sporcuların yanında oluyor. Yaklaşık 630 amatör spor kulübünün faaliyet yürüttüğü Kocaeli’de, geride bıraktığımız sezonda başarı gösteren kulüpler ödüllendirildi. 2025-2026 Sezonu Amatör Spor Kulüpleri Kupa Töreni ve Spor Adamları Ödül Gecesi, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

KONGRE MERKEZİ DOLUP TAŞTI

Geleneksel ödül törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı

Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Şener Aydın, KASKF Başkanı Murat Aydın, önceki dönem TBMM Başkan Vekili Haydar Akar, MHP İl Başkanı Enes Emengen,

amatör spora emek veren kulüp yöneticileri, antrenörler ve şampiyon sporcular katıldı.

74 KULÜP 128 KUPAYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen törende 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yaşayan takımlar kupalarını Vali Aktaş, Başkan Büyükakın ile protokol üyelerinin

elinden aldı. Geçtiğimiz sezon liglerinde başarı gösteren 74 kulüp 128 kupayla ödüllendirilirken; spor adamlarına, okullara ve ilimizi TFF Gelişim Ligi ile Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden futbol kulüplerine 42 plaket takdim edildi.

“ARTIK, GENÇLİĞİN DE BAŞKENTİYİZ”

Ödül töreninde konuşan Başkan Büyükakın, “Biz bu şehre ‘Sporun Başkenti’ diyorduk; Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bugün ‘Gençliğin Başkenti’ olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu unvan, her mahallede atan bir kalbin,

her tesiste ter döken bir gencin ve spora gönül veren herkesin ortak emeğinin eseridir” dedi. Sportif başarının arkasındaki kulüp yöneticilerine, antrenörlere ve sporculara teşekkür eden Başkan Büyükakın şu ifadeleri kullandı:

“KOCAELİ KARARLI ADIMLARLA İLERLİYOR”

“Bugün burada ödül alan tüm gençlerimizi, hocalarımızı, kulüp başkanlarını yürekten tebrik ediyorum. Bu güzel atmosferin oluşmasında Murat Aydın ve yönetimi ile kulüp yöneticilerinin ve gençlerimizin çok büyük emeği

var. Kocaeli bu konuda kararlı adımlarla ilerliyor. Oldukça iyi gidiyoruz. Kocaeli için ‘sporun başkenti’ diyoruz. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde Kocaeli’de yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin aynı zamanda gençliğin de başkenti olduğunu söyledi. Bu bizim

için bambaşka bir gurur vesilesi oldu.”

“BU BAŞARI KALICI OLSUN İSTİYORUZ”

“Amatör sporu güçlendirmeden kalıcı bir spor kültürü inşa etmek mümkün değildir. Biz de bu anlayışla son 7 yılda amatör spor kulüplerimize 425 milyon lirayı aşan nakdi ve ayni destekte bulunduk; gençlerimizin ihtiyaçlarını

karşılayarak Amatör Spor Kalkınma Hamlemizi hayata geçirdik. Bizim için mahalle sahasında ter döken gencimizle olimpiyat kürsüsünde bayrağımızı dalgalandıran sporcumuz arasında hiçbir fark yok. Hepsi bu büyük spor ailesinin ayrılmaz bir parçasıdı. Bu vesileyle

sahada emek veren tüm sporcu kardeşlerimizi, kıymetli hocalarımızı ve büyük fedakârlıklarla kulüplerini ayakta tutan kulüp başkanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun.”

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Vali İlhami Aktaş konuşmasında, “Spor şehri Kocaeli’de böylesine anlamlı bir törende geçlerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve gençleri spora teşvik eden aileleri

tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz “Kocaeli’nde gençlerimize yani geleceğimize sahip çıkan bir irade var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın rehberliğinde ilimiz artık sporun başkenti oldu” dedi.

“VERİLEN HER DESTEK BAŞIMIZIN TACIDIR”

KASKF Başkanı Murat Aydın, “Gençlerimiz için, sporcularımız için, geleceğimiz için birçok projemiz var. Bu kadar yatırım, bu kadar tesisleşme, bu kadar yardım Kocaeli’de amatör sporun ne kadar büyüdüğünü açık ve

net bir şekilde gösteriyor. Kocaeli’nin sporda başkent olmasını sağlayan Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Şener Aydın da, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya verdiği desteği her zaman kıskanmışımdır. Amatör spora, gençliğe ve

geleceğe hizmet eden herkes bizim başımızın tacıdır” dedi.