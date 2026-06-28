Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Çayırova’da Muharrem Ayı iftarına katıldı

AYNI SOFRANIN ETRAFINDA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU
Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi Başkanı Ali Rıza Çiftçi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen anlamlı programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım (Dede), Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Arslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül katıldı. Aynı sofranın etrafında gönül köprülerinin kurulduğu programda okunan duaların ardından hazırlanan matem lokmaları hep birlikte paylaşıldı.