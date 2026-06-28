Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Çayırova’da Muharrem Ayı iftarına katıldı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi’nde matem orucu tutan Alevi canların sofrasına misafir oldu.

Kentin her kesimini kucaklayan yönetim anlayışıyla toplumsal birlik ve beraberlik bağlarını her daim canlı tutan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muharrem Ayı’nın manevi ikliminde de canları yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi’ni ziyaret ederek, düzenlenen matem orucu programında canlarla aynı sofrayı paylaştı.

AYNI SOFRANIN ETRAFINDA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU

Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi Başkanı Ali Rıza Çiftçi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen anlamlı programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım (Dede), Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Arslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül katıldı. Aynı sofranın etrafında gönül köprülerinin kurulduğu programda okunan duaların ardından hazırlanan matem lokmaları hep birlikte paylaşıldı.