İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Çayırova’da Muharrem Ayı iftarına katıldı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi’nde matem orucu tutan Alevi canların sofrasına misafir oldu.

Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, Çayırova'da Muharrem Ayı iftarına katıldı

28 Haziran 2026 Pazar 11:25

 Kentin her kesimini kucaklayan yönetim anlayışıyla toplumsal birlik ve beraberlik bağlarını her daim canlı tutan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muharrem Ayı’nın manevi ikliminde de canları yalnız bırakmadı. Başkan Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile birlikte Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi’ni ziyaret ederek, düzenlenen matem orucu programında canlarla aynı sofrayı paylaştı.

 

AYNI SOFRANIN ETRAFINDA GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU

Çayırova Abdal Musa Cem ve Kültür Evi Başkanı Ali Rıza Çiftçi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen anlamlı programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın yanı sıra, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, Cem Vakfı Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Mesut Yıldırım (Dede), Cem Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Arslan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül katıldı. Aynı sofranın etrafında gönül köprülerinin kurulduğu programda okunan duaların ardından hazırlanan matem lokmaları hep birlikte paylaşıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Gölcük Rotary Kulübü Yeni Yönetiminden Vali Aktaş’a Ziyaret Kocaeli Gölcük Rotary Kulübü Yeni Yönetiminden...
Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası Darıca’da Uluslararası Minikler Güreş Şampiyonası Darıca’da
Darıca’da kadınlar yaza merhaba pikniğinde buluştu Darıca’da kadınlar yaza merhaba pikniğinde buluştu
BAŞKAN ÖMEROĞLU, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARLA GÖNÜL SOFRASINDA BULUŞTU BAŞKAN ÖMEROĞLU, 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARLA...
Resul Dindar Gölcük’ü Salladı Resul Dindar Gölcük’ü Salladı
Dilovası’nın yeni hizmet üssü şekilleniyor Dilovası’nın yeni hizmet üssü şekilleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Gölcük Rotary Kulübü Yeni Yönetiminden...
Gölcük Rotary Kulübü yeni dönem başkanı olarak seçilen Çağlayan Ateş ve yeni yönetimi, Vali İlhami...

Haberi Oku