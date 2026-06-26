Gönüllüler orman yangınlarına karşı farkındalık için sahaya indi

"Orman yangınlarının yüzde 95’i insan eliyle çıkıyor"

Etkinlikte konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu söyledi. Yamak, "Her yaz başında ve yaz boyunca ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan orman yangınlarını hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için sahada oluyoruz. Çünkü orman yangınlarının yüzde 95’i insan eliyle çıkıyor. Bugün burada özellikle mercek etkisi oluşturarak yangına neden olabilecek materyalleri topluyoruz. Amacımız sadece temizlik yapmak değil, insanlarımızın bu konuda daha bilinçli hareket etmesini sağlamak. Ormanlarımız yandığında sadece doğa zarar görmüyor. İnsanlarımızı, canlıları ve yılların emeğini kaybediyoruz. Ağaçları yeniden dikebiliriz ama kaybettiğimiz canları geri getiremeyiz. Bu nedenle hepimizin doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras yeşil ve yaşanabilir bir dünya olacaktır" diye konuştu.

"Yaşadıkları kente sahip çıkmasını istiyorum"

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Kocaeli Gönüllüsü Serdar Şimşek ise çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini belirtti. Yaklaşık iki yıldır Kocaeli Gönüllüsü projelerinde yer aldığını söyleyen Şimşek, "Bugün çocuklarımla birlikte buradayım. Onların da bu bilinçle büyümesini, yaşadıkları kente sahip çıkmasını istiyorum. Çocuklarımıza daha temiz, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmak zorundayız. Bu tür etkinlikler sadece bugünü değil, geleceği de koruyor. Burada gördüğümüz manzara bize yangınların neden çıktığını açıkça gösteriyor. Cam şişeler, plastik atıklar ve gelişi güzel bırakılan çöpler büyük risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan ricamız doğaya hiçbir atık bırakmamalarıdır. Küçük görünen ihmaller, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İzmit Kent Ormanı’nda çevre temizliği yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Gönüllüleri de katıldı. Gönüllüler, ormanlık alanda yangın riski oluşturabilecek cam şişe, plastik atık ve çöpleri topladı. Etkinlikte vatandaşlara orman yangınlarının önlenmesinde bireysel tedbirlerin önemi de anlatıldı.