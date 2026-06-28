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Ulaşımda yaz sefer tarifesi 29 Haziran’da başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren otobüs, tramvay ve deniz seferlerinde yaz sefer tarifesini uygulamaya alacak.

Ulaşımda yaz sefer tarifesi 29 Haziran'da başlıyor

28 Haziran 2026 Pazar 11:27

 YAZ SEFER TARİFESİNE GEÇİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminin başlamasıyla birlikte toplu ulaşımda yeni sefer düzenlemesine 29 Haziran Pazartesi günü geçiyor. Okulların kapanması ve yolcu yoğunluğundaki değişim dikkate alınarak hazırlanan yaz tarifesi kapsamında, otobüs, tramvay ve deniz ulaşımında sefer saatleri yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte yaz aylarında değişen yolcu hareketliliğine daha hızlı uyum sağlanması ve vatandaşlara daha konforlu, kesintisiz bir ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.

 

115 VAPUR SEFERİ İLE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yolcu yaz sefer uygulaması kapsamında 6 hatta toplam 115 sefer gerçekleşecek. Değirmendere’den Tütünçiftlik’e, Derince’den Karamürsel’e kadar Körfez’in iki yakasını birbirine bağlayan vapur seferleri, vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmaya devam edecek.

 

GÜNCEL SEFER BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN;

Yeni sefer saatlerine dair tüm detaylar ve değişiklikler hakkında bilgi almak isteyenler, www.e-komobil.com mobil uygulama ve www.kocaeli.bel.tr adresinden güncel sefer saatlerine ulaşabilecek. Düzenleme sayesinde vatandaşlar, yaz dönemi boyunca daha planlı ve verimli ulaşım hizmetinden yararlanabilecek.

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