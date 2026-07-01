İzmit'in Yıldızları şampiyonluk geleneğini bozmadı

Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü sporcuları, Yıldızlar Aerodans kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası 25-28 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleşti.11 ilden 242 sporcunun bireysel, çiftler, trio ve grup kategorilerinde yarıştığı müsabakada Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü sporcuları önemli başarılar elde etti.

AERODANS KATEGORİSİNDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü sporcuları; Damla Oruç, Defne Beril Öğren, Nil Turabi, İpek Çetindağ, İnci Gölcü, Nil Yiğenli, Ulya Deniz Mandacı, Ayşe Berra Sarıkap’tan oluşan takım Yıldızlar Aerodans Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR

Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü sporcuları; Nil Turabi, Nehir Aras, İpek Çetindağ, Defne Beril Öğren, Ayşe Berra Sarıkap’tan oluşan takım Yıldızlar Grup Kategorisinde; Türkiye Üçüncüsü oldu. Yuvam İzmit Cimnastik Kulübü sporcuları; Nil Deniz Bal Büyükler Tek Kadın Kategorisinde Türkiye Üçüncüsü oldu.

BU BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Kulüp Antrenörü Akın Poyraz, “Sporcularımız 5-8 Şubat Tarihlerinde Antalya’da yapılan Türkiye şampiyonasında aldıkları derecelerden sonra bu yarışmada da dereceler elde ederek başarıların bir tesadüf olmadığını gösterdiler. Bu başarı tamamen sisteme dayalı bir istikrar örneğinin göstergesidir. Emek veren tüm sporcularımı ve ailelerini kutluyorum” dedi.