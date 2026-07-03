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Başkan Büyükgöz, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında bu kez Tatlıkuyu Kapalı Pazar Yeri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Büyükgöz,

03 Temmuz 2026 Cuma 17:35

Yoğun katılımla gerçekleşen programda Başkan Büyükgöz, vatandaşların talep, öneri ve
sorularını dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programa AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Gebze İlçe Kadın
Kolları Başkanı Habibe Çırak, AK Parti Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşkatıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlarla birebir görüşen
Başkan Büyükgöz, Gebze'nin her mahallesinde vatandaşlarla doğrudan iletişim
kurmaya önem verdiklerini belirtti. İlçede devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Büyükgöz, vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

"Ortak Akılla Gebze'yi Geleceğe Taşıyoruz"
Programda konuşan Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla düzenli olarak bir araya
gelmeye devam edeceklerini belirterek, "Gebze'mizi ortak akıl ve istişare kültürüyle yönetiyoruz. Hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinliyor, çözüm önerilerini birlikte değerlendiriyoruz." dedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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