Kocaeli’de toplu ulaşımın yükünü büyük oranda doğalgazlı otobüsler çekiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşımda kullandığı 795 araçlık otobüs filosunun büyük bölümünü, karbon salımı düşük olan sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) araçlar oluşturuyor. Çevre dostu otobüsler, her gün il genelindeki 154 hatta binlerce yolcu taşıyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde artan ulaşım...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşımda kullandığı 795 araçlık otobüs filosunun büyük bölümünü, karbon salımı düşük olan sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) araçlar oluşturuyor. Çevre dostu otobüsler, her gün il genelindeki 154 hatta binlerce yolcu taşıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde artan ulaşım taleplerine yanıt verilirken yatırım planlamalarında çevre duyarlılığı da ön planda tutuluyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım ağında yer alan 795 aracın büyük bir bölümü çevreci yakıt olarak bilinen CNG ile çalışıyor. Düşük emisyon değerlerine sahip ve sessiz çalışan otobüsler sayesinde hem hava kalitesinin korunmasına katkı sağlanıyor hem de şehir içi gürültü kirliliğinin önüne geçiliyor.

Araçlar hatların ihtiyacına göre planlanıyor

İl merkezi ve ilçeler arasında güçlü bir ulaşım ağı oluşturan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri, her gün 154 farklı hatta kesintisiz hizmet vererek binlerce yolcunun güvenli ulaşımını sağlıyor.

Üretim yılları 2010 ile 2026 arasında değişen araç filosunda; 6, 8, 9, 12, 13 ve 18 metre olmak üzere farklı uzunluklarda otobüsler bulunuyor. Yolcu yoğunluğu, güzergah yapısı ve bölgesel gereksinimler dikkate alınarak yapılan araç planlamasıyla seferlerdeki verimliliğin ve yolcu konforunun en üst düzeye çıkarılması hedefleniyor.