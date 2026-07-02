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Başkan Büyükgöz Geçici Kaymakamlık Hizmet Binasında İncelemelerde Bulundu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapım çalışmaları Gebze Belediyesi tarafından tamamlanan Geçici Kaymakamlık Hizmet Binası'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Büyükgöz Geçici Kaymakamlık Hizmet Binasında İncelemelerde Bulundu

02 Temmuz 2026 Perşembe 19:31

Millet Bahçesi'nin bitişiğinde inşa edilen ve önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan
tesis, kamu hizmetlerinin daha modern ve işlevsel bir ortamda sunulmasına katkı sağlayacak.

Üç Bloktan Oluşan Modern Hizmet Alanı
Yaklaşık 13 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilen Geçici Kaymakamlık Hizmet Binası, üç bloktan oluşuyor. Projede 1.870 metrekarelik kaymakamlık hizmet alanının yanı sıra güvenlik birimi, 195 metrekarelik arşiv binası ile personel
ve vatandaşlar için ayrı otopark alanları yer alıyor.
Yapım süreci tamamlanan tesisin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlaması planlanırken, vatandaşların kamu hizmetlerine daha düzenli, erişilebilir ve konforlu koşullarda ulaşması hedefleniyor.

Hedef Yeni Hükümet Konağı
İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, Geçici Kaymakamlık Hizmet Binası'nın geçici bir çözüm olarak planlandığını, asıl hedefin ise Gebze'ye uzun yıllar hizmet verecek modern bir Hükümet Konağı kazandırmak olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda, yeni Hükümet Konağı projesine ilişkin çalışmaların da sürdüğünü belirten Başkan
Büyükgöz, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Çiftçi İle bir araya gelerek proje üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Kamu Hizmetlerinde Yeni Dönem
Gebze'de kamu hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Büyükgöz, kentin geleceğini planlayan projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

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