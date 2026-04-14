KADILLI MAHALLESİ YEDİYER’DE 11 HEKTAR ALANDA İMAR UYGULAMASI TAMAMLANDI

Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi Yediyer Yerleşik Ve Gelişim Alanında yürüttüğü 11 hektar alanda imar uygulamasını tamamladı. Planlama ve parselasyon çalışmalarının sonuçlanmasıyla birlikte bölgede mülkiyet yapısı düzenlenirken, planlı yapılaşmanın da önü açıldı.

14 Nisan 2026 Salı 13:03

80 Hak Sahibi Tapularına Kavuşuyor

Uygulama kapsamında toplam 80 hak sahibi, düzenleme sonrası oluşan imar parselleri üzerinden tapularını almaya hak kazandı. Böylece bölgede yaşanan mülkiyet sorunları çözüme kavuşurken, vatandaşların mülkiyet hakları güvence altına alındı.

63 Yeni İmar Parseli Oluşturuldu

Gerçekleştirilen düzenleme ile bölgede 63 adet yeni imar parseli oluşturuldu. 11 hektar uygulama alanının, toplam 7 hektar kısmı yapılaşmaya açılırken, parselasyon işlemleri planlama esaslarına uygun şekilde tamamlandı.

Kamuya Geniş Hizmet Alanları Kazandırıldı

İmar uygulaması kapsamında önemli miktarda alan kamu ve umumi hizmetlerine ayrılarak kente kazandırıldı. Bu kapsamda;

  • Cami alanı (1.095,81 m²)
  • Belediye hizmet alanı (870,99 m²)
  • Sosyal tesis alanı (861,11 m²)
  • Teknik altyapı alanı (51,53 m²)
  • 15 adet park alanı (14.340,46 m²)
  • Meydan alanı (86,03 m²)
  • Ulaşım yolları (22.343,06 m²)

planlanarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi. Özellikle park alanları ve ulaşım altyapısı, bölgenin yaşam kalitesini artıracak önemli unsurlar arasında yer aldı.

Başkan Büyükgöz: “Şehrimizi planlı bir şekilde büyütüyoruz.”

Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kadıllı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu imar uygulamasıyla hem vatandaşlarımızın mülkiyet haklarını koruyor hem de şehrimizi planlı bir şekilde büyütüyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla güçlendirilmiş, düzenli ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
E-İmza Ne Kadar, Nereden Alınır? E-İmza Ne Kadar, Nereden Alınır?
Gebze İtfaiye Hizmet Binası’nda ilerleme yüzde 60 Gebze İtfaiye Hizmet Binası’nda ilerleme yüzde...
İzmit Millet Bahçesi’nde su göletine bilimsel çalışma İzmit Millet Bahçesi’nde su göletine bilimsel...
23 Nisan Coşkusu Masa Tenisi Turnuvası ile Zirveye Taşınıyor 23 Nisan Coşkusu Masa Tenisi Turnuvası ile Zirveye...
Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali Aktaş’ı...
Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor
E-İmza Ne Kadar, Nereden Alınır?
Elektronik imza kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte "e-imza fiyatları ne kadar?" sorusu, her yıl binlerce...

Haberi Oku