Irak’tan gelen aile, Gonca ile umuda tutundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin hayatına dokunmak için çıktığı yolda tüm vatandaşların imdadına koşuyor. Bu kapsamda Irak’tan Türkiye’ye göç eden 29 yaşındaki anne Esin Beyati, kızı Meral’in Gonca’da aldığı eğitimle yaşadığı büyük değişimi “Bizi hayata burası bağladı” sözleriyle anlattı.





BEYATİ AİLESİ GONCA İLE UMUDA TUTUNDU





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, yalnızca özel gereksinimli bireylerin değil, ailelerin de hayatına dokunmaya devam ediyor. Bu ailelerden biri, Kerkük Türkmeni olan ve yaklaşık 10 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Beyati ailesi oldu. Irak’ta zorlu bir hayat mücadelesi veren anne Esin Beyati, küçük kızı Meral’in gelişiminde yaşadığı sıkıntıya Gonca’da çözüm buldu. Henüz 2 yaşındayken gelişim geriliği fark edilen Meral’e yapılan değerlendirmeler sonucunda otizm tanısı konuldu. Ancak maddi imkânsızlıklar ve yüksek özel eğitim ücretleri nedeniyle aile uzun süre yeterli destek alamadı.









“KEŞKE DAHA ÖNCE BURAYI BİLSEYDİM”





Dört çocuk annesi Esin Beyati, “Hiçbir yere gidemiyorduk. Nereye gitsek ücret istiyorlardı. Benim durumum yoktu. Bir tek Gonca’da eğitim alabiliyoruz. Buraya geldikten sonra kızımda çok büyük ilerleme oldu. Kızımın yürüdüğünü burada gördüm. Gonca sayesinde ayakta durdu. Allah razı olsun. Keşke daha önce burayı bilseydim” dedi.



“YILLARCA ADIM ATMASINI BEKLEDİM”



Meral, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde duyu bütünleme ve fiziksel gelişimi destekleyici eğitimler almaya başladı. Haftada sadece bir gün aldığı eğitimlere rağmen kısa sürede dikkat çeken bir gelişim gösterdi. Anne Beyati, bu değişimi duygusal sözlerle ifade etti: “Benim kızım bir dakika bile ayakta duramıyordu. Şimdi yürümeye başladı. Tek başına geziyor. Elini sürekli ağzına götürüyordu, şimdi bıraktı. Her adım attığında ağlıyorum. Çünkü bunu yıllarca bekledim.”





“BENİ HAYATA BAĞLAYAN YER BURASI”





Anne Beyati, daha önce ücretli özel eğitim merkezlerine de gittiklerini ancak hiçbir ilerleme kaydedemediklerini belirterek, “Bir yıl boyunca para verdim ama hiçbir gelişme olmadı. Buradaki ilgi hiçbir yerde yok. Hocaların gerek kızımla gerek bizimle ilgisini anlatamam. Parayla bile böyle bir eğitim alamadım” dedi. Merkez, yalnızca bireylerin gelişimine değil, ailelerin sosyal hayata katılımına da katkı sağlıyor. Anne Beyati, Gonca sayesinde yeni bir çevre edindiğini ve psikolojik olarak güçlendiğini dile getirerek, “Burada tanıştığım arkadaşlarım sayesinde ayaktayım. Annem olsa bu kadar destek olamazdı. Beni hayata bağlayan yer burası oldu” dedi.





MERAL, GONCA İLE GELİŞİM GÖSTERDİ





Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi uzman hocaların yaptığı değerlendirmeye göre Meral Esati, ilk geldiğinde ayakta duramayan, göz teması kurmayan, çevreye ilgisi sınırlı ve sürekli ağlama davranışı gösteren bir profildeydi. Ancak 8-9 aylık eğitim sürecinin sonunda bağımsız ayakta durabilen, kısa mesafelerde yürüyebilen, çevresiyle etkileşim kuran ve ağlama davranışı azalan bir gelişim düzeyine ulaştı. Eğitimlerin devam ettiği süreçte Meral’in tüm gelişim alanlarında ilerleme hedefleniyor.





AİLELERE DESTEK, ÜCRETSİZ HİZMET





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen ücretsiz sunduğu bu hizmet, özellikle maddi imkânı kısıtlı aileler için büyük bir umut oluyor. Hiçbir ayrım gözetmeden sunulan destek, Beyati’nin şu sözleriyle daha da anlam kazandı: “Bize ‘burada ayrımcılık yok’ dediler. O an ağladım. Çünkü ilk defa gerçekten kabul edildiğimi hissettim.” Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimleriyle ailelere umut, dayanışma ve yeniden hayata tutunma gücü veriyor. Meral’in attığı her adım, bir annenin yeniden ayağa kalkışının hikâyesi oldu.





