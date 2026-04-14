Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Kahraman, Vali Aktaş’ı Ziyaret Etti

Kocaeli’de Turizm Haftası kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş makamında ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette, İKTAV Araştırma Merkezi ve Devri Alem Belgesel TV ekibi tarafından hayata geçirilen projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sırasında, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan “Marka Şehir Kocaeli Rehberi” kitabı ile kentin tanıtımına katkı sunması hedeflenen iki bölümlük belgesel projesi hakkında Vali Aktaş’a kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed’in vefat ettiği yer olarak bilinen Hünkar Çayırı ve çevresini ele alan “Çayırova” kitabı da takdim edildi.

Vali Aktaş’ın nazik kabulleri ve projelere gösterdiği ilgi dolayısıyla, İKTAV Araştırma Merkezi ve Devri Alem Belgesel TV yönetmeni Kahraman teşekkürlerini iletti.



