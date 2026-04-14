Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kent mobilyalarının üretildiği atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Belediyenin kendi imkanlarıyla üretim yapmasının hizmet hızını artırdığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "İlçemizin farklı noktalarında kullanılan kent mobilyalarını kendi atölyemizde üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem hızlı hareket ediyor hem de belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. Aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarını da kendi ekiplerimizle kısa sürede gerçekleştirerek parklarımızın her zaman kullanıma hazır olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.
Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor
Darıca Belediyesi, parklar ve kamusal alanlarda kullanılan kent mobilyalarını kendi bünyesinde üreterek hem maliyetleri düşürüyor hem de hizmet kalitesini artırıyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kent mobilyalarının üretildiği atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Belediyenin kendi imkanlarıyla üretim yapmasının hizmet hızını artırdığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "İlçemizin farklı noktalarında kullanılan kent mobilyalarını kendi atölyemizde üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem hızlı hareket ediyor hem de belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. Aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarını da kendi ekiplerimizle kısa sürede gerçekleştirerek parklarımızın her zaman kullanıma hazır olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.