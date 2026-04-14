Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor

Darıca Belediyesi, parklar ve kamusal alanlarda kullanılan kent mobilyalarını kendi bünyesinde üreterek hem maliyetleri düşürüyor hem de hizmet kalitesini artırıyor.

14 Nisan 2026 Salı 10:03

Darıca'da kamelyalar, banklar, piknik masaları ile şehir mobilyaları, belediyenin atölyesinde üretilerek sahaya kazandırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren üretim atölyesinde hazırlanan kent mobilyaları, tasarımından montajına kadar belediye ekiplerinin emeğiyle ortaya çıkıyor. Bu model sayesinde hem üretim süreci hızlanıyor hem de kamu kaynakları daha verimli kullanılıyor. Aynı atölyede zamanla yıpranan veya zarar gören mobilyalar da bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. İlçenin farklı noktalarında kullanılan oturma grupları ve kamelyalar, belediyenin kendi imkanlarıyla hazırlanarak parkların ihtiyaçlarına hızlı şekilde çözüm oluyor. 

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kent mobilyalarının üretildiği atölyeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Belediyenin kendi imkanlarıyla üretim yapmasının hizmet hızını artırdığını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "İlçemizin farklı noktalarında kullanılan kent mobilyalarını kendi atölyemizde üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede hem hızlı hareket ediyor hem de belediyemizin kaynaklarını daha verimli kullanıyoruz. Aynı zamanda bakım ve onarım çalışmalarını da kendi ekiplerimizle kısa sürede gerçekleştirerek parklarımızın her zaman kullanıma hazır olmasını sağlıyoruz" diye konuştu.






