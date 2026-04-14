Kent mobilyaları Darıca'da usta ellerden çıkıyor

Darıca Belediyesi, parklar ve kamusal alanlarda kullanılan kent mobilyalarını kendi bünyesinde üreterek hem maliyetleri düşürüyor hem de hizmet kalitesini artırıyor.

Darıca'da kamelyalar, banklar, piknik masaları ile şehir mobilyaları, belediyenin atölyesinde üretilerek sahaya kazandırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren üretim atölyesinde hazırlanan kent mobilyaları, tasarımından montajına kadar belediye ekiplerinin emeğiyle ortaya çıkıyor. Bu model sayesinde hem üretim süreci hızlanıyor hem de kamu kaynakları daha verimli kullanılıyor. Aynı atölyede zamanla yıpranan veya zarar gören mobilyalar da bakım ve onarımdan geçirilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor. İlçenin farklı noktalarında kullanılan oturma grupları ve kamelyalar, belediyenin kendi imkanlarıyla hazırlanarak parkların ihtiyaçlarına hızlı şekilde çözüm oluyor.

