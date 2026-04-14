E-İmza Ne Kadar, Nereden Alınır?

Elektronik imza kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte "e-imza fiyatları ne kadar?" sorusu, her yıl binlerce kişi tarafından araştırılıyor. 2026 yılında e-imza fiyatları neye göre değişiyor, hangi maliyetlere dikkat etmek gerekiyor ve en uygun e-imzayı nasıl temin edebilirsiniz? Bu rehberde tüm detayları ele alıyoruz.

2026 E-İmza Fiyatlarını Belirleyen Faktörler

E-imza fiyatları tek bir rakamdan ibaret değildir. Toplam maliyeti etkileyen birkaç temel faktör bulunmaktadır:



1. Sertifika Süresi

Elektronik imza sertifikaları genellikle 1, 2 veya 3 yıllık sürelerle satılmaktadır. Uzun süreli sertifikalar birim maliyette avantaj sağlar. Örneğin, 1 yıllık bir sertifikanın yıllık maliyeti 1.500-2.000 TL arasında iken, 3 yıllık sertifikalarda bu rakam yıllık 700-900 TL seviyesine düşebilmektedir.

2. Token (Donanım) Türü

E-imza kullanımı için bir USB token veya akıllı kart gereklidir. İlk kez e-imza alan kullanıcılar için token ücreti fiyata dahil edilirken, sertifika yenileme işlemlerinde mevcut token kullanılabildiği için maliyet düşer.

3. Kurulum ve Destek Hizmeti

Bazı sağlayıcılar sadece sertifika satarken, bazıları kurulum desteği ve teknik destek hizmetini de fiyata dahil eder. İlk kez e-imza kullanacak kişiler için kurulum desteği sunan firmaları tercih etmek, zaman ve efor tasarrufu sağlar.

4. Ek Hizmetler

Zaman damgası, mali mühür veya toplu imzalama gibi ek hizmetler, standart e-imza fiyatının üzerine eklenen maliyetlerdir.

2026 Güncel Fiyat Aralıkları

Piyasadaki genel fiyat aralıkları şu şekildedir:

1 yıllık e-imza (token dahil): 1.800 - 2.500 TL

2 yıllık e-imza (token dahil): 2.200 - 3.200 TL

3 yıllık e-imza (token dahil): 2.500 - 3.800 TL

Sertifika yenileme (token hariç): 800 - 1.500 TL



Fiyatlar sağlayıcıdan sağlayıcıya değişmekle birlikte, önemli olan toplam sahip olma maliyetini değerlendirmektir. Ucuz görünen bir sertifika, kurulum desteği ve teknik destek eksikliği nedeniyle uzun vadede daha maliyetli olabilir.



E-İmza Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?



BTK Onayı Şart

Türkiye'de yasal geçerliliği olan e-imza sertifikaları yalnızca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları (ESHS) tarafından verilebilir. Satın alma öncesinde sağlayıcının BTK listesinde olduğunu mutlaka kontrol edin.

Online Başvuru İmkanı

Günümüzde e-imza başvurusu tamamen online yapılabilmektedir. Fiziksel bir ofise gitmeye gerek kalmadan, birkaç adımda başvurunuzu tamamlayıp e-imzanızı adresinize teslim alabilirsiniz. Tallsoft, online başvuru sistemi ile e-imza sürecini oldukça kolaylaştıran sağlayıcılardan biridir.

Kurulum Desteği

E-imza ilk kez kullananlar için sürücü yükleme ve sertifika aktivasyonu kafa karıştırıcı olabilir. Kurulum desteği sunan firmalar sayesinde teknik bilgiye ihtiyaç duymadan hemen kullanmaya başlamak mümkündür.