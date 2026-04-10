Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Darıca Belediyesi, son 7 yılda yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçedeki yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin farklı noktalarında park, spor alanı ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen Millet Bahçesi, Balyanoz Koyu ve Sırasöğütler Deresi çevre düzenleme projeleri kapsamında çeşitli alanlar düzenlenerek kullanıma sunuldu.



Bu süreçte ilçeye 34 yeni park kazandırılırken, 69 parkta revizyon çalışması yapıldı. Ayrıca 39 noktada peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi, 22 semt sahası inşa edildi. 10 farklı noktada çevre düzenlemesi ve otopark çalışması tamamlandı.



Yeşil alan çalışmaları sürüyor



Yapılan çalışmalar kapsamında parklar; çocuk oyun alanları, spor alanları ve sosyal kullanım alanlarıyla mahallelerde hizmet vermeye devam ediyor. Belediyenin mevcut yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları da sürüyor. Darıca Belediyesi, 2026 yılı içerisinde 12 futbol sahası, 6 basketbol sahası ve 5 yeni parkın daha ilçeye kazandırılmasını planlıyor. Bu çalışmalarla birlikte ilçedeki yeşil alan ve aktif kullanım alanlarının artırılması hedefleniyor.