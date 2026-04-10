GENEL:
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Darıca'da son 7 yılda 34 yeni park ve 22 semt sahası yapıldı. 2026 yılı içerisinde ise 5 yeni park ve 18 spor sahasının daha ilçeye kazandırılması planlanıyor.

10 Nisan 2026 Cuma 09:46

Darıca Belediyesi, son 7 yılda yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçedeki yeşil alan ve sosyal donatı alanlarını artırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin farklı noktalarında park, spor alanı ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen Millet Bahçesi, Balyanoz Koyu ve Sırasöğütler Deresi çevre düzenleme projeleri kapsamında çeşitli alanlar düzenlenerek kullanıma sunuldu.  

Bu süreçte ilçeye 34 yeni park kazandırılırken, 69 parkta revizyon çalışması yapıldı. Ayrıca 39 noktada peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi, 22 semt sahası inşa edildi. 10 farklı noktada çevre düzenlemesi ve otopark çalışması tamamlandı. 

Yeşil alan çalışmaları sürüyor 

Yapılan çalışmalar kapsamında parklar; çocuk oyun alanları, spor alanları ve sosyal kullanım alanlarıyla mahallelerde hizmet vermeye devam ediyor. Belediyenin mevcut yeşil alanların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları da sürüyor. Darıca Belediyesi, 2026 yılı içerisinde 12 futbol sahası, 6 basketbol sahası ve 5 yeni parkın daha ilçeye kazandırılmasını planlıyor. Bu çalışmalarla birlikte ilçedeki yeşil alan ve aktif kullanım alanlarının artırılması hedefleniyor. 
 
"Yeşil kimliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" 

Yeşil alan yatırımlarının geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Darıca'mızda doğayla uyumlu bir şehirleşme anlayışını benimsedik. 7 yılda hayata geçirdiğimiz yeni projelerle parklarımızı artırdık, mevcut alanlarımızı yeniledik ve mahallelerimize yeni sosyal yaşam alanları kazandırdık. 2026 yılında kazandıracağımız yeni park ve spor sahalarıyla birlikte Darıca'mızın yeşil kimliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Darıca için çalışmalarımız sürecek" diye konuştu. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku