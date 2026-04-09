İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ

09 Nisan 2026 Perşembe 14:28

Kocaeli Devlet Hastanesi eski Başhekimi Kulak Burun Boğaz mütehassısı merhum Dr. M. Şefik Postalcıoğlu'nun sevgili eşi; Orhan, Melike ve Merve Postalcıoğlu kardeşlerin biricik anneleri, Barış ve Eliz’in anneanneleri (emekli ebe) Zeynep Postalcıoğlu (67) Kocaeli Devlet Hastanesi’nde vefat etmiştir.

Merhumenin cenazesi 10 Nisan 2026 Cuma günü, Cuma namazına müteakiben, Başiskele Bahçecik Damlar Mahallesi Camii’nden ebediyete uğurlanacaktır.
Değerli hemşerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Mekanı Cennet olsun.
