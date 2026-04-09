Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından, Çepni Mahallesi 45 numaralı (Beşevler mevkisi) düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca devam eden imar uygulaması tamamlandı.





Kadastro kontrolleri ve tapu tescil işlemlerinin yapılmasıyla kesinleşen 70 hektarlık alandaki çalışmayla, bölgedeki uzun süreli yol ve mülkiyet problemleri de çözüme kavuşturuldu.



Şuyulandırma neticesinde bölgeye; 346 konut parseli ile birer adet kültür tesisi, anaokulu, ilkokul, dini tesis, belediye hizmet alanı, pazar alanı, trafo ve mezarlık alanı parseli kazandırıldı. Ayrıca yeşil ve sosyal donatı alanları kapsamında 3 park, 3 çocuk bahçesi, 2 açık spor tesisi ve 1 oyun alanı parseli oluşturuldu.



Hak sahiplerinin, şuyulandırma sonrası oluşan yeni tapularını Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar Uygulama Biriminden kimlik ibraz ederek teslim alabilecekleri bildirildi.