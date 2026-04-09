Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı

Kadastro kontrolleri ve tapu tescil işlemlerinin yapılmasıyla kesinleşen 70 hektarlık alandaki çalışmayla, bölgedeki uzun süreli yol ve mülkiyet problemleri de çözüme kavuşturuldu.
Şuyulandırma neticesinde bölgeye; 346 konut parseli ile birer adet kültür tesisi, anaokulu, ilkokul, dini tesis, belediye hizmet alanı, pazar alanı, trafo ve mezarlık alanı parseli kazandırıldı. Ayrıca yeşil ve sosyal donatı alanları kapsamında 3 park, 3 çocuk bahçesi, 2 açık spor tesisi ve 1 oyun alanı parseli oluşturuldu.
Hak sahiplerinin, şuyulandırma sonrası oluşan yeni tapularını Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar Uygulama Biriminden kimlik ibraz ederek teslim alabilecekleri bildirildi.
İlçe genelinde çalışmalar sürüyor
Öte yandan Kartepe genelinde imar uygulamalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Suadiye 48 (Kestanelik mevkisi) numaralı düzenleme bölgesinde şuyulandırma çalışmalarının ilk askı süreci tamamlanırken, Suadiye 50 (Harmanlık mevkisi) ve Şevkatiye 49 numaralı düzenleme bölgelerinde ise ihalelerin sonuçlandırılarak yer teslimlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.