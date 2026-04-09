Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı

Kartepe'de Çepni Mahallesi'nde yürütülen şuyulandırma çalışmaları sonuçlandırılarak hak sahiplerine yeni tapuları verilmeye başlandı.

09 Nisan 2026 Perşembe 15:03

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından, Çepni Mahallesi 45 numaralı (Beşevler mevkisi) düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca devam eden imar uygulaması tamamlandı. 

Kadastro kontrolleri ve tapu tescil işlemlerinin yapılmasıyla kesinleşen 70 hektarlık alandaki çalışmayla, bölgedeki uzun süreli yol ve mülkiyet problemleri de çözüme kavuşturuldu.  

Şuyulandırma neticesinde bölgeye; 346 konut parseli ile birer adet kültür tesisi, anaokulu, ilkokul, dini tesis, belediye hizmet alanı, pazar alanı, trafo ve mezarlık alanı parseli kazandırıldı. Ayrıca yeşil ve sosyal donatı alanları kapsamında 3 park, 3 çocuk bahçesi, 2 açık spor tesisi ve 1 oyun alanı parseli oluşturuldu. 

Hak sahiplerinin, şuyulandırma sonrası oluşan yeni tapularını Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar Uygulama Biriminden kimlik ibraz ederek teslim alabilecekleri bildirildi. 
   
İlçe genelinde çalışmalar sürüyor 

Öte yandan Kartepe genelinde imar uygulamalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Suadiye 48 (Kestanelik mevkisi) numaralı düzenleme bölgesinde şuyulandırma çalışmalarının ilk askı süreci tamamlanırken, Suadiye 50 (Harmanlık mevkisi) ve Şevkatiye 49 numaralı düzenleme bölgelerinde ise ihalelerin sonuçlandırılarak yer teslimlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi Gebze’de 8. Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku