Gölcük’te Hafızlık Heyecanı: 41 Genç Hafız İcazetini Aldı

Gölcük’te, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Eyüp Sultan Proje İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık İcazet Merasimi, Kocaeli, Gölcük protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ev Sahipliğini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in yaptığı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın da katıldığı törende, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 41 öğrenci icazet alarak büyük bir gurur yaşattı.

13 Nisan 2026 Pazartesi 13:58

Protokol ve Din Alimleri Hafızlar İçin Bir Araya Geldi

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa; Vali Aktaş ve Başkan Sezer’in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafiz Osman Şahin, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu ile birlikte çok sayıda önemli isim katıldı. Programın onur konuğu olarak ise Reisü’l-Kurra Hafız Mustafa Demirkan yer aldı. Genç hafızların ve ailelerinin heyecanına ortak olan davetliler, Kur'an-ı Kerim tilavetleri eşliğinde gerçekleştirilen törende manevi bir atmosfer oluşturdu.

 

Başkan Sezer’den Emek Veren Hocalara Teşekkür

Törende bir konuşma gerçekleştiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hafızlık mertebesine ulaşan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Başkan Sezer, “41 hafızımızın yetişmesinde büyük emeği olan hocalarımıza teşekkür ediyor,  hafızlık mertebesine ulaşan tüm kardeşlerimi ve ailelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum” dedi.


İcazet Belgeleri Takdim Edildi

Eyüp Sultan Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu bünyesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin ailelerinin duygusal anlar yaşadığı merasim, Vali Aktaş, Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer başta olmak üzere davetliler tarafından genç hafızlara icazet belgelerinin ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından tamamlandı.




banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

