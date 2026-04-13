Gölcük'te "Türkiye Yüzyılı" buluşması

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" temasıyla düzenlenen "Gölcük Sohbetleri" programında Türkiye'nin küresel hedefleri, teknolojik hamleleri ve bölgesel politikaları ele alındı.

13 Nisan 2026 Pazartesi 15:28

Gölcük Belediyesi tarafından Kazıklı Kervansaray'da organize edilen programa, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan ile AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın konuşmacı olarak katıldı. 

Türkiye'nin geleceğine yön veren makro stratejilerin masaya yatırıldığı etkinlikte söz alan Ogan ve Ahıakın; savunma sanayisindeki yerli üretimler ve teknolojik hamleler başta olmak üzere enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarındaki güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştı. Programda ayrıca, Türkiye'nin çevresinde yaşanan bölgesel gelişmeler ve bu süreçte üstlendiği stratejik rol üzerine değerlendirmeler yapıldı. 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in ev sahipliği yaptığı programa; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, İSU İcra Kurulu Başkanı Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 

Program, konuşmacılara teşekkür edilmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. 


