Başiskeleli kadınlar pastacılık sertifikalarını aldı

Başiskele'de kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlenen Pastacı Çırağı Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Başiskeleli kadınlar pastacılık sertifikalarını aldı

13 Nisan 2026 Pazartesi 14:48

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Pastacılık Akademisi'nde eğitimlerini başarıyla bitiren kadınlar için sertifika programı düzenlendi. Programa katılan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, kursiyerlere katılım belgelerini takdim etti. 

Törenin ardından BAŞ-MEK Yeşilyurt Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Özlü, kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünleri inceledi. Burada yaptığı konuşmada kadınların üretim gücünün ve girişimcilik potansiyelinin önemine dikkati çeken Özlü, "Emekle, sabırla ve büyük bir özveriyle ortaya koydukları el emeği göz nuru ürünleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Her bir eser; alın terinin, azmin ve üretme iradesinin en güzel yansımasıydı. Onların koluna takılacak en kıymetli altın bileziğin; bilgi, beceri ve girişimcilik ruhu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Edinilen mesleki bilgi ve becerinin kadınlar için "altın bilezik" niteliğinde olduğunu vurgulayan Özlü, kadınların ekonomik hayata aktif katılımını artıracak eğitim programlarının ilçe genelinde sürdürüleceğini kaydetti. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Asri Mezarlık, Büyükşehir’le güvenli ve huzurlu Asri Mezarlık, Büyükşehir’le güvenli ve huzurlu
Gölcük’te Hafızlık Heyecanı: 41 Genç Hafız İcazetini Aldı Gölcük’te Hafızlık Heyecanı: 41 Genç Hafız...
İskeçeli gençler, Büyükşehir’le Kocaeli’yi keşfetti İskeçeli gençler, Büyükşehir’le Kocaeli’yi...
Jandarmanın hızlı refleksi hayat kurtardı Jandarmanın hızlı refleksi hayat kurtardı
Ailelerin Yeni Ortak Noktası Masalla Masal Okuma Saatlerini Kaliteli Paylaşım Anlarına Dönüştüren Yeni Nesil Platform Ailelerin Yeni Ortak Noktası Masalla Masal Okuma...
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Profesyonel Gebze Hurdacı Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Profesyonel Gebze...
Asri Mezarlık, Büyükşehir’le güvenli ve...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Asri Mezarlık’ta yürüttüğü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını...

Haberi Oku