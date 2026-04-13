Başiskeleli kadınlar pastacılık sertifikalarını aldı

Törenin ardından BAŞ-MEK Yeşilyurt Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Özlü, kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünleri inceledi. Burada yaptığı konuşmada kadınların üretim gücünün ve girişimcilik potansiyelinin önemine dikkati çeken Özlü, "Emekle, sabırla ve büyük bir özveriyle ortaya koydukları el emeği göz nuru ürünleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Her bir eser; alın terinin, azmin ve üretme iradesinin en güzel yansımasıydı. Onların koluna takılacak en kıymetli altın bileziğin; bilgi, beceri ve girişimcilik ruhu olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Edinilen mesleki bilgi ve becerinin kadınlar için "altın bilezik" niteliğinde olduğunu vurgulayan Özlü, kadınların ekonomik hayata aktif katılımını artıracak eğitim programlarının ilçe genelinde sürdürüleceğini kaydetti.