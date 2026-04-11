Tramvayların 5’i bir yerde, ulaşım hızlı ve güvende

Büyükşehir’den raylı sistem yatırımlarına altın dokunuş.

11 Nisan 2026 Cumartesi 10:38

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem ağını her geçen gün güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla kademeli olarak teslim edilen 5 tramvayın sonuncusu raylara indirildi. Böylece tüm araçlar filoya dahil edilmiş oldu.

TÜM TRAMVAYLAR RAYLARA İNDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreci, sürdürülebilir ve modern ulaşım hedefleri doğrultusunda raylı sistem yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Artan yolcu talebine yanıt vermek ve şehir içi ulaşımda konfor, hız ve erişilebilirliği daha da artırmak amacıyla yeni tramvaylar filoya kazandırılıyor. Bu kapsamda ihalesi tamamlanan ve Aralık 2025’ten itibaren kademeli olarak teslim edilen 5 tramvayın sonuncusu raylara indirildi.

YERLİ ÜRETİM GÜCÜ İLE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Güncel teknolojinin en ileri donanımlarıyla üretilen ve kentin kültürel dokusunu yansıtan özgün tasarımıyla dikkat çeken tramvaylar, yüzde 70 yerlilik oranıyla öne çıkıyor. 33 metre uzunluğu, 12 kapılı yapısı ve 296 yolcu kapasitesiyle tasarlanan araçlar, yolcu akışını hızlı ve verimli bir şekilde sağlayacak. Özellikle yoğun saatlerde dahi yüksek konfor sunacak olan yeni tramvaylar, kesintisiz ulaşım imkânıyla Kocaeli’nin toplu taşımadaki kalite standartlarını daha da yukarı taşıyacak.

KAPASİTEYİ İKİYE KATLAYAN ENTEGRE SİSTEM

Otomatik kuplör sistemi sayesinde çiftli setler halinde işletilebilen araçlar, istasyonlarda devam eden genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte entegre bir şekilde hizmet verecek. Böylece Kocaeli’nin artan yolcu talebine yönelik kapasite önemli ölçüde artırılarak, tramvay hattının taşıma gücü iki katına çıkarılacak. Büyükşehir tarafından planlı şekilde hayata geçirilen projeler sayesinde şehirde toplu taşıma altyapısı her geçen gün daha da güçlenirken, ulaşım planı da daha hızlı, konforlu ve çevreci bir yapıya kavuşuyor.
