ADALETSİZLİĞE KARŞI TEK SES
Hazırlanan basın metnini Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Adem Onas okudu. Onas, “Bugün insanlığın vicdanını yaralayan, tüm değerlerin ayaklar altına alındığı karanlık bir sürece tanıklık ediyoruz. Siyonist İsrail rejiminin Gazze’de sürdürdüğü soykırımın acısı hala tazeyken, Lübnan’da ve İran’da yaşanan yeni vahşetler bu zulmün sınır tanımadığını bir kez daha göstermiştir. Ama bilinmelidir ki bizler bu zulme boyun eğmeyeceğiz. İnancımızla, emeğimizle ve varlığımızla bu adaletsizliğe karşı durmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Büyükakın’dan Filistin’e destek
Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Başkan Tahir Büyükakın, İsrail Meclisi’nin Filistinli esirlerin idam edilmesinin önünü açan tartışmalı yasaya tepki amacıyla düzenlenen basın açıklamasına destek verdi.
