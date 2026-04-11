POLİTİKA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın'dan Filistin'e destek

Vali İlhami Aktaş, AK Parti Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Başkan Tahir Büyükakın, İsrail Meclisi’nin Filistinli esirlerin idam edilmesinin önünü açan tartışmalı yasaya tepki amacıyla düzenlenen basın açıklamasına destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İsrail Meclisi’nin aldığı ve tartışmalı, Filistinli esirlerin idam edilmesinin önünü açan yasaya tepki amacıyla gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı. Filistin’e Destek Platformu, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri ile Eğitime Destek Platformu Kocaeli İl Temsilciliği’nin, Cuma Namazı çıkışı Fevziye Camii avlusunda düzenlediği açıklamaya Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Teşkilat Başkanı Ali Güney, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve BBP Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü de katıldı.

ADALETSİZLİĞE KARŞI TEK SES


Hazırlanan basın metnini Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Adem Onas okudu. Onas, “Bugün insanlığın vicdanını yaralayan, tüm değerlerin ayaklar altına alındığı karanlık bir sürece tanıklık ediyoruz. Siyonist İsrail rejiminin Gazze’de sürdürdüğü soykırımın acısı hala tazeyken, Lübnan’da ve İran’da yaşanan yeni vahşetler bu zulmün sınır tanımadığını bir kez daha göstermiştir. Ama bilinmelidir ki bizler bu zulme boyun eğmeyeceğiz. İnancımızla, emeğimizle ve varlığımızla bu adaletsizliğe karşı durmaya devam edeceğiz” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

