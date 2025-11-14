Büyükakın’dan zor soru: “Küçücük kaymayı bile tespit edemeyen İzmit Belediyesi, metroyu nasıl tespit etti?“

İddialara belgeyle yanıt: Büyükşehir konuştu, gerçekler ortaya çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'deki bina yıkımının metro kaynaklı olduğu iddiasını her fırsatta dile getiren Fatma Kaplan Hürriyet'e yanıt verdi; "Sanayi Mahallesi'ndeki bir binada yaşanan kaymanın nedenini tespit edemeyen İzmit Belediyesi metroyu nasıl tespit etti?"

MERAK ETMEYİN, ÇOK ŞEY YAPIYORUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kent adına önemli kararların alındığı meclis toplantısında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere CHP'li meclis üyelerinin Gebze ve Dilovası'ndaki elim olaylara ilişkin ithamlarına yanıt verdi. Öncelikle Dilovası'ndaki yangınla ilgili 7 kişinin tutuklandığını, 5 kişinin de açığa alındığını hatırlatan Başkan Büyükakın, “Hiçbir şey yapılmıyor değil. Merak etmeyin, çok şey yapıyoruz" dedi.

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Başkan Büyükakın, "Gebze'deki bina, metrodan dolayı çöktü" iddiasına da yanıt verdi. Büyükakın, "Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız bina zeminden dolayı çöktü dediği için yöneltilen eleştiriler var. Suçlu zemindir demedi, zemindeki bir şeyden dolayı dedi. Suçlu metro değildir de demedi. Neden konusunda kesin bir yargıya varmak mümkün değildir dedi. Ben de aynısını söylüyorum. Suçlu metrodur demek de metro değildir demek de mümkün değildir. Bunun için çok erken ve araştırma devam ediyor. Suçlu kim ise onunla ilgili araştırma yapıyor.

METRO DENETİMİ BİZDE DEĞİL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin metro inşaatını denetleme imkanı yoktur. Bu konu kanunda çok açıktır. Spekülasyon yapmayalım. Gebze'de metronun kaya zemininin içerisinden geçirilmesi için güzergah değiştirildi. Büyükşehir'i kamulaştırma yapmamak ile eleştirdiğiniz alanda istasyon vardı. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü istasyonun yerini değiştirdiği için binaların yıkılmasına gerek kalmadı.

TÜM BİNALARI TARAYAN TEK İLİZ

Orada yapılan çalışmalar 2 boyutta sürdü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanlarınca yapılan incelemelerde yıkılan binanın yanındaki binalarda hasar görülmedi. Yıkılan binanın yanındaki hariç, incelenen hiçbir binada hasar tespit edilmedi. Tahliye edilen 21 binanın hasarsız olması ile yetinmeyelim, riskli yapı analizi yapalım dedik. Eğer aralarından riskli çıkarsa gereken yapılacak. Üzerimize vazife olmamasına rağmen, bu kentteki binalar riskli midir değildir midir diye tarama yaptırdık. Türkiye’de bu taramayı yaptıran başka bir il yok. Hem metro inşaatında hem de Dilovası'ndaki yangında, Büyükşehir Belediyesi sorumludur demek, anlamsız bir itham. Metro sorumludur ifadesini sorumsuzca kullandınız. Daha ilk günden oradaki yıkımın metrodan kaynaklandığını söylediniz. Ben hiçbir hocadan bina metrodan yıkılmıştır dediğini duymadım" dedi.

HÜRRİYET'E BELGELİ YANIT

Hürriyet'in metro iddiasına İzmit'teki bir olay üzerinden belgesi ile yanıt veren Başkan Büyükakın şunları söyledi; "Oradaki binanın metrodan yıkıldığını açıklayan size, 10 Kasım 2025 tarihinde İzmit Belediyesi'nden Büyükşehir'e gelen şu yazıyı göstermek istiyorum. İzmit Sanayi Mahallesi'ndeki bir yapıda kayma olduğu şikayeti olduğu üzere herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmediğini yazmışsınız. Belediyenizdeki imkanlar ile küçük bir kaymanın nedenini anlayamadınız da binanın metrodan kaynaklı olduğunu nasıl anladınız. Bu tespit edilemezken, metronun üzerinde yıkılan binanın tespitini hangi yetkinlikte yaptınız? Sorum bu.

MECLİS ÜYENİZ BİLE SİZİ YALANLIYOR

Bir kaldırımdaki durumu tespit edemeyenler metro inşaatında onca bilim adamının henüz tespit edemediği, kendi meclis üyelerinin(Ahmet Kadı) az önce ‘Henüz nedeni belli olmasa’ dediği bir durum ile ilgili bizi itham ettiler. Yargılanmanız lazım, hapiste olmanız lazım dediniz. Bakın, eğer o bina metro inşaatından dolayı çöktüyse, metro müteahhidinin annesinden emdiği sütü burnundan getirmeyen namussuzdur, ahlaksızdır. Ama rapor açıklanmadan metrodur veya değildir, kimse bir şey diyemez. Bizim belediye başkanımız olsaydı şimdi hapisteydi dediniz. Ne Beşiktaş’taki ne de Bolu’daki yangında arkadaşlarınız tutuklanmadı.

YERE BATSIN SİYASETİNİZ, NOKTA

Benim Kocaelispor Başkanlığını, metronun müteahhidine teklif ettiğim iddiası kocaman bir yalandır. Bunu ispatlamayan da yalancıdır, müfteridir. Utanmaz, arlanmaz, liyakatsiz, suçlu gibi ifadeler kullandınız. Ben bu ifadeleri kullanmayı kendime yakıştırmadığım için size iade ediyorum. Lanet olsun dediniz ya. Sizin çok meşhur bir lafınız var, ‘Yere batsın siyasetiniz. Nokta."