Körfez Belediyesi ile İmranlı Belediyesi kardeşlik protokolü imzaladı

Kocaeli ile Sivas arasındaki kardeşlik bağı, yeni bir protokolle pekişti. Geçtiğimiz gün, Sivas'ın İmranlı ilçesinde düzenlenen törenle Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek arasında "kardeş belediye" protokolü imzalandı.

Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Kadir Zortaş'ın geçtiğimiz aylarda 4. Gardaşlık Buluşması'nda dile getirdiği öneri doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sivas Büyükşehir Belediyesi kardeş şehir ilan edilmişti. Belediye meclislerinde oy birliğiyle kabul edilen kararın ardından, Körfez Belediyesi ile İmranlı Belediyesi de kardeş belediye oldu.

Protokol için Sivas'a giden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve beraberindeki heyet, İmranlı Belediyesi'nin yanı sıra Sivas Valiliği, İmranlı Kaymakamlığı, Zara Kaymakamlığı, Divriği Kaymakamlığı, Divriği Belediyesi, Gürün Belediyesi ve Sivas'ın tarihi mekânlarını ziyaret etti.

Törende konuşan Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Kadir Zortaş, "Büyükşehir belediye başkanlarımız önerimizi kabul ederek Kocaeli ile Sivas'ı kardeş şehir ilan ettiler. Ardından Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt ve İmranlı Belediye Başkanımız Ali Ürek de aynı adımı atarak bu kardeşliği hayata geçirdi. Hem doğduğumuz hem de doyduğumuz memleketler arasında kurulan bu bağ bizleri mutlu ediyor. Dostluğun kalıcı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA