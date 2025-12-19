Topçular–İstasyon Caddesi Arasında 90 Sokakta Yol Çalışması Altyapısı Tamamlanan Sokaklarda Asfaltlama ve Yama Çalışmaları Sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından Topçular Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan bölgede altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında toplam 90 sokakta yol düzenlemesi gerçekleştirildi.

Altyapısı tamamen bitirilen sokakların bir bölümünde sıcak asfalt serimi yapılırken, geçici düzenleme gerektiren bazı sokaklarda ise asfalt yama çalışmaları uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları henüz tamamlanmamış olan sokakların da ilerleyen süreçte yenileneceği belirtildi.