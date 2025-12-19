banner1217
GENEL:
Topçular–İstasyon Caddesi Arasında 90 Sokakta Yol Çalışması Altyapısı Tamamlanan Sokaklarda Asfaltlama ve Yama Çalışmaları Sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından Topçular Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan bölgede altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında toplam 90 sokakta yol düzenlemesi gerçekleştirildi.

19 Aralık 2025 Cuma 12:01

 Altyapısı tamamen bitirilen sokakların bir bölümünde sıcak asfalt serimi yapılırken, geçici düzenleme gerektiren bazı sokaklarda ise asfalt yama çalışmaları uygulandı. Belediyeden yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları henüz tamamlanmamış olan sokakların da ilerleyen süreçte yenileneceği belirtildi.

Başkan Büyükgöz Çalışmaları Yerinde İnceledi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Büyükgöz, altyapı ve üstyapı çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, vatandaşların günlük yaşamını en az düzeyde etkileyecek şekilde planlama yapıldığını ifade etti.

Sokaklar Kademeli Olarak Yenilenecek

Çalışmaların, bölgedeki ulaşım düzeni ve günlük yaşam üzerindeki etkileri dikkate alınarak etaplar halinde sürdürüldüğü belirtildi.


(Erkan ERENLER)


