Başkan Büyükgöz, Yıldız Apartmanı Mülk Sahipleriyle Bir Araya Geldi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Akse Sapağı’nda bulunan ve hakkında yıkım kararı alınan Yıldız Apartmanı’nın mülk sahipleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, sürecin ilk gününden itibaren yürütülen çalışmalar, gelinen son aşama ve bundan sonraki yol haritası kapsamlı şekilde ele alındı.

Sürecin Her Aşaması Değerlendirildi

Toplantıda konuşan Başkan Büyükgöz, sürecin başlangıcından bu yana devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurguladı. Yeni rapor sonuçlanana kadar mülk sahiplerinden sabırlı olmalarını rica eden Başkan Büyükgöz, sürecin hem teknik hem de insani yönleriyle hassas ve zorlu olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların yaşadığı kaygıları çok iyi anladıklarını ifade eden Büyükgöz, sürecin titizlikle takip edildiğini belirtti.

Devletin Tüm Kurumları Sahada

Başkan Büyükgöz konuşmasında, “Yaşanan sürecin zorluğunu biliyoruz. Her bir hemşerimizin kaygısını yüreğimizde hissediyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki devletimiz, sürecin ilk gününden itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşının yanındadır” dedi.

Tahliye kararı verilen yapılarda yaşayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Başkan Büyükgöz, bu süreçte hiçbir vatandaşın mağdur edilmediğini vurguladı. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından taşınmak isteyen vatandaşlara 70 bin TL taşınma desteği sağlandığını ifade eden Başkan Büyükgöz, kurumlar arası iş birliğiyle sürecin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

“Hemşerilerimizi Yalnız Bırakmadık, Bırakmayacağız”

Gebze Belediyesi olarak sürecin hiçbir aşamasında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını dile getiren Başkan Büyükgöz, “Birlik ve beraberlik içerisinde, el ele vererek bu süreci sağlıklı bir şekilde nihayete erdireceğiz. Bir sonraki adımımız, çıkacak yeni rapora göre şekillenecek” şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Teşekkür ve Güven Mesajı

Toplantıda söz alan Yıldız Apartmanı mülk sahipleri ise süreç boyunca yalnız bırakılmadıklarını belirterek yetkililere teşekkür etti. Vatandaşlar, başta Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz olmak üzere tüm kurumların kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bizim yerimize düşünmeniz, Yıldız Apartmanı’nın raporunun yenilenmesi için gösterdiğiniz çaba son derece kıymetlidir. Bu yaklaşımınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri davet etmeniz, sorunlarımızı dinlemeniz bizler için büyük bir umut ve mutluluk kaynağıdır. İlginiz ve samimiyetiniz için tekrar teşekkür ederiz.”

Toplantının sonunda Başkan Büyükgöz, Yıldız Apartmanı mülk sahiplerinin sorularını tek tek yanıtladı. Görüşme, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.





(Erkan ERENLER)