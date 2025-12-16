Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu seriliyor

24 DERSLİKLİ OLARAK İNŞA EDİLECEK
Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan okul şantiye alanına giden ve burada müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Çiftçi, inşaat çalışanlarına da kolaylıklar diledi. 24 derslik olarak inşa edilecek ve otomasyon atölyeleri, fiziki imkanlarıyla, Çayırovalı gençlerin diledikleri meslek alanında güzel bir eğitim almasına olanak sunacak Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel imalatının tamamlanmasının ardından kaba inşaat çalışmaları başlayacak.
“ÇAYIROVA’MIZA HAYIRLI OLSUN”
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “İlçemize kazandırdığımız eğitim yatırımını yakından takip ediyoruz. Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi inşaatında temel imalatı çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemizin eğitim altyapısını güçlendirecek ve Çayırova’mıza değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”