Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel betonu seriliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiği ve inşaatına başlanan Çayırova’nın yeni meslek lisesinde çalışmalar devam ediyor. Şekerpınar Mahallesi’nde inşa edilecek meslek lisesinin temel beton serimi gerçekleştiriliyor.

Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçede birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin müjdesini verdiği ve Çayırova’ya kazandırılan tam donanımlı yeni meslek lisesinin inşaatında temel beton serim işlemi gerçekleştiriliyor. Şekerpınar Mahallesi’nde tam donanımlı olarak inşa edilecek ve Çayırovalı gençlerin meslek sahibi olmasına imkan sunacak okul inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bugün ise temel beton serim işlemine başlandı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle, Doğa Madencilik Firması’nın sahibi Nevzat İnan’ın destekleriyle yaptırılacak yeni meslek lisesinin ilçeye kazandırılmasına sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, temel beton serim çalışmalarını yerinde gözlemledi.

24 DERSLİKLİ OLARAK İNŞA EDİLECEK

Şekerpınar Mahallesi’nde bulunan okul şantiye alanına giden ve burada müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Çiftçi, inşaat çalışanlarına da kolaylıklar diledi. 24 derslik olarak inşa edilecek ve otomasyon atölyeleri, fiziki imkanlarıyla, Çayırovalı gençlerin diledikleri meslek alanında güzel bir eğitim almasına olanak sunacak Çayırova’nın yeni meslek lisesinde temel imalatının tamamlanmasının ardından kaba inşaat çalışmaları başlayacak.

“ÇAYIROVA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “İlçemize kazandırdığımız eğitim yatırımını yakından takip ediyoruz. Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi inşaatında temel imalatı çalışmalarını yerinde inceledik. İlçemizin eğitim altyapısını güçlendirecek ve Çayırova’mıza değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını temenni ediyorum.”