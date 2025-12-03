SPOR:
Dünya şampiyonu Şamdan, Başkan Bıyık’ı ziyaret etti

Mısır’da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalya alarak dünya şampiyonu olan Milli Karateci Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı evinde ziyaret etti. Şamdan’ı tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, milli sporcuyla gurur duyduklarını söyledi.

03 Aralık 2025 Çarşamba 14:13

 2025 yılında alınmadık kupa ve madalya bırakmayan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nin milli sporcusu Eray Şamdan, Mısır’da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda altın madalyayı kazanarak dünya şampiyonu olurken ayağının tozuyla madalyasını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a getirdi. Geçirdiği operasyon sonrası evinde istirahat eden Başkan Muzaffer Bıyık, milli sporcuyu ağırlarken Eray’ın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Şamdan’a ziyaretinde antrenörü ve babası Adnan Şamdan ile Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci ve Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Resul Kotan da eşlik etti.

2025 BAŞARILARLA DOLU GEÇTİ

Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki milli sporcu Eray Şamdan, 2025 yılında Paris Premier Lig, Çin Premier Lig, Dünya Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz ve İslam Oyunları’nda altın madalya kazanmanın yanı sıra “Grand Winner” olarak Premier Lig sezonunu lider tamamladı. Kariyerinde eksik olan Büyükler Dünya Şampiyonluğuna odaklanan Eray, yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından 27-30 Kasım’da Mısır’da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası’nda erkekler kumite 60 kiloda finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani’yi 4-0 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.

MADALYALARI BAŞKAN BIYIK’A GETİRDİ

Dünya şampiyonu olduktan sonra ülkesine dönen Eray Şamdan ayağının tozuyla 2025 yılında kazandığı madalyaları, evinde istirahat eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a getirerek jest yaptı. Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdığı için mutlu olduğunu ifade eden Eray Şamdan, “Ülkeme yaşattığım mutluluk için çok gururluyum. Bu madalya sadece benim değil, tüm Türkiye’nindir. Bize verilen imkanlar ve destekler var. Devletimiz, federasyonumuz, antrenörlerimiz, ailelerimiz, kulübümüz ve belediyemizin de emeği var. Başkanımız Muzaffer Bıyık, her şampiyonadan önce ve sonra beni arayarak bir ağabeyi, baba gibi destek veriyor. Bugün de başkanımızı ziyaret ederek madalyamızı paylaşmak istedim” diye konuştu.

BIYIK: ‘ERAY’IN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ziyaret nedeniyle mutlu olduğunu belirterek Eray’ın azim ve kararlılıkla mücadelenin hakkını veren anlayışla disiplinli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Eray’ın kendilerini gururlandırdığını dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, “Olimpiyat meşalesiyle başlayan bu yürüyüş, Avrupa, Dünya ve Premier Lig şampiyonluklarıyla Türk milletine muhteşem derecede keyifli anlar yaşattı. Eray aynı zamanda karakteriyle de dünya şampiyonu bir kardeşimiz. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

